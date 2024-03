donderdag 7 maart 2024 om 19:57

Koninginnenrit Parijs-Nice ingekort: ondergesneeuwde slotklim vervangen door Madone d’Utelle

De zevende etappe van Parijs-Nice wordt ingekort. De rit zou oorspronkelijk finishen op de slotklim naar Auron, maar door het slechte weer ziet de organisatie zich deze beklimming en een helling in aanloop er naartoe te schrappen. In plaats daarvan finishen de renners op de Madone d’Utelle.

Rit zeven van Parijs-Nice stond te boek als de koninginnenrit. In de laatste zestig kilometer zouden de Col Saint-Martin (7,5 km aan 7,1%) en de slotklim naar Auron (7,3 km aan 7,2%) zitten, maar door de huidige weersomstandigheden en de verwachtingen voor komend weekend gaat dat niet door. Eerder kwamen er al beelden naar buiten van de ondergesneeuwde slotklim naar Auron, maar de organisatie liet toen weten nog geen parcourswijziging door te voeren. Nu gebeurt dat dus alsnog.

De eerste 89 kilometer van de etappe zijn hetzelfde als aanvankelijk gepland. Bij het plaatsje Saint-Jean La Rivière slaan de renners echter af richting de nieuwe slotklim, de Madone d’Utelle. Deze beklimming is 15,3 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent. In 2016 zat de Madone d’Utelle ook al in Parijs-Nice. Toen wist Ilnur Zakarin er te winnen voor Geraint Thomas en Alberto Contador.

De zevende etappe was oorspronkelijk 173 kilometer lang. Nu zijn daar nog 104 kilometer van over. Het totaal aantal hoogtemeters bedraagt nog 2000.