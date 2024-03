woensdag 6 maart 2024 om 12:09

Slotklim koninginnenrit Parijs-Nice ondergesneeuwd: “Voorlopig geen wijzigingen”

De voorlaatste etappe van Parijs-Nice kunnen we omdopen tot de koninginnenrit, maar de vraag is of de renners zaterdag wel naar skigebied Auron trekken. Op sociale media zijn namelijk beelden opgedoken, waarop te zien is dat er momenteel een flink pak sneeuw ligt op de slotklim.

De vraag is dan ook of de organisatie de rit zal schrappen, inkorten of dat er tussen muren sneeuw zal worden gekoerst richting een hoogte van 1.480 meter. De organisatie van Parijs-Nice heeft aan Het Laatste Nieuws laten weten dat er ‘voorlopig geen wijzigingen zijn aan het parcours’.

De laatste keer dat een etappe in Parijs-Nice niet kon doorgaan vanwege extreme weersomstandigheden, was in 2016. En dat was toevallig een etappe naar… de top van Mont Brouilly, waar de renners vandaag zullen aankomen. De rit werd toen eerst geneutraliseerd en daarna geannuleerd vanwege sneeuwval en vriestemperaturen.

Current view at bottom of climb to Auron, which Paris-Nice will tackle next Saturday. Or is due to, at least. 😬 pic.twitter.com/G0K95W2nCq — Daniel Friebe (@friebos) March 3, 2024

Van een dergelijk doemscenario is nu nog geen sprake voor de zaterdagetappe naar Auron. Als de etappe zou doorgaan, kunnen de renners zich opmaken voor een zware bergrit, met in de finale de Col Saint-Martin (7,5 km aan 7,1%) en de slotklim (7,3 km aan 7,2%) naar Auron.