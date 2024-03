woensdag 20 maart 2024 om 09:57

Komt Neilson Powless dit voorjaar nog in actie? “Hij is op de goede weg”

Neilson Powless begon vol ambitie aan zijn voorjaar, maar een knieblessure gooit roet in het eten. De Amerikaan moest al passen voor Milaan-San Remo, maar hoopt zich nog wel op tijd klaar te stomen voor de overige monumenten.

“Het is echt het doel om een klassieker te winnen dit jaar. Ik voel dat mijn sterkte ligt in zware eendagswedstrijden en hopelijk kan ik daar voordeel uit halen. Ik heb het gevoel dat ik de laatste jaren het gat op Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan het dichten ben. Ik heb steeds meer vertrouwen in mezelf.” Het waren de ambitieuze woorden van Powless, eind februari, in een interview met WielerFlits.

De 27-jarige Amerikaan hoopt dit jaar te schitteren in het klassieke voorjaar, maar na een valpartij in O Gran Camiño kreeg Powless last van zijn knie. Hij ging nog wel start in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, maar wist die laatste wedstrijd niet uit te rijden. “De pijn kwam vrij agressief opzetten”, klinkt het vanuit de ploeg. “Vorig jaar had hij iets soortgelijks in zijn linkerknie. Neilson wilde het niet verergeren en besloot dus uit de wedstrijd te stappen.”

Geen overhaaste beslissing

Powless moest de 115e editie van Milaan-San Remo aan zich voorbij laten gaan, maar hoe zit het met de rest van zijn voorjaar? “We verwachten dat hij dinsdag (gisteren, red.) zijn normale training zal hervatten. Hij is op de goede weg. De prioriteit is om Neilson te laten rusten en ervoor te zorgen dat zijn blessure volledig geneest. Dat hij straks weer volledig fit en gezond is. Dat is het moment waarop hij weer kan koersen.”

Powless kon de afgelopen dagen al pijnvrij enkele trainingsvormen afwerken en dus is een deelname aan de komende klassiekers niet uitgesloten, maar de Amerikaan wil geen overhaaste beslissingen nemen. “We zullen pas beslissen over een terugkeer in competitie, als ik een volledige week zonder problemen mijn trainingen kan afwerken. Ik wil graag weer koersen, maar er zijn mensen die op mij letten en dat waardeer ik.”