Nick Doup • woensdag 28 februari 2024 om 19:02 woensdag 28 februari 2024 om 19:02

Neilson Powless wil klassieker winnen: “Voel dat gat met Van der Poel en Van Aert kleiner wordt”

Interview Voor Neilson Powless is de tijd gekomen om met serieuze ambitie aan het voorjaar te beginnen. De Amerikaan van EF Education-EasyPost begint zaterdag in Strade Bianche aan een drukke klassiekerperiode, die hij doortrekt tot en met Luik-Bastenaken-Luik. “Het is echt het doel om een klassieker te winnen dit jaar”, zegt hij tegen WielerFlits.

In O Gran Camiño legde Powless zijn laatste hand aan zijn vorm voor het eerste blok met Italiaanse klassiekers, te beginnen zaterdag in Toscane. In de regenachtige slotrit in Spanje koos hij nog de aanval, maar door een windvlaag raakte hij naast de weg en kwam hij ten val in een plas. Daarna is Powless uit voorzorg uit koers gestapt, met oog op Strade Bianche.

Tot dan toe verliep de voorbereiding van Powless op het wielerjaar 2024 goed. “Ik heb veel tijd gehad om aan mijn conditie te werken. Ik ben ook nog vader geworden deze winter en dat heeft voor wat uitdagingen gezorgd, maar ik ben blij om goed aan het seizoen te kunnen beginnen. Hopelijk ben ik een betere renner nu ik vader ben”, lacht hij.

“Ik heb wel flink wat doelen dit seizoen”, kondigt Powless aan. “Ik rijd veel klassiekers, te beginnen met Strade Bianche. Daarna Milaan-San Remo en dan, afhankelijk van hoe ik mij voel, kan ik E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Ardennenklassiekers rijden. In al die wedstrijden ga ik proberen te winnen.”



Andere aanpak

Een volgende stap dus voor de EF-kopman, voor wie een plek in de top-10 of top-5 niet meer genoeg is. “Het is echt het doel om een klassieker te winnen dit jaar. Ik voel dat mijn sterkte ligt in zware eendagswedstrijden en hopelijk kan ik daar voordeel uit halen.”

Zijn aanpak in maart en april is wel anders. De afgelopen jaren, waarin hij steeds meer zijn neus aan het venster stak in het voorjaar, heeft hij veel geleerd over zichzelf. “Ik moet het rustiger aan doen tussen al die wedstrijden in, zelfs al zijn het maar eendagskoersen. Het vraagt echt veel energie”, merkt Powless. “De laatste jaren heb ik soms te hard getraind tussendoor en dat moest ik dan bekopen. Hopelijk gaat dat dit jaar beter.”

‘Voel dat ik gat met top aan het dichten ben’

In de klassiekers die Powless gaat rijden, zal hij nooit de uitgesproken topfavoriet zijn. Dat in tegenstelling tot wereldkampioen Mathieu van der Poel en diens eeuwige rivaal Wout van Aert. Ziet de Amerikaan dat zelf als een voordeel? “Het is altijd leuk om tegen Van der Poel en Van Aert te koersen, zij zijn echt heel sterk. Maar ik heb het gevoel dat ik de laatste jaren het gat aan het dichten ben met hen”, zegt hij.

“Zij blijven altijd de favorieten, in welke koers dan ook. Maar ik heb steeds meer vertrouwen in mezelf. Ik heb wel niet zoveel pijlen om te schieten, dus ik moet heel slim omgaan met de keuzes die ik maak in de wedstrijd”, toont hij nog wat zelfreflectie.

Powless, bij wie de Clásica San Sebastián al op zijn palmares staat, heeft ondertussen wel zijn roeping gevonden in het eendagswerk. “Of ik nog eens voor het eindklassement ga in rondes van een week? Dat weet ik niet. Ik moet dan echt in die positie komen. Voor nu focus ik mij nog op eendagskoersen en rijd ik rittenkoersen om mijzelf klaar te stomen, maar daar ligt duidelijk niet mijn focus.”