Kogel door de kerk: Mathieu van der Poel doet (ook) mee aan WK mountainbike

Mathieu van der Poel zal op de komende wereldkampioenschappen in Glasgow twee disciplines combineren. De Nederlander doet niet alleen mee aan het WK op de weg, maar zal ook deelnemen aan het WK mountainbike. Dat heeft Van der Poel maandag laten weten op een persconferentie.

Mathieu van der Poel droomt nog altijd van mountainbike-goud op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De 28-jarige alleskunner staat alleen voor een moeilijke opgave, want Nederland loopt ver achter op de plekken die recht geven op kwalificatie. Een mogelijke oplossing is het combineren van twee disciplines tijdens de komende wereldkampioenschappen in Glasgow en daar zet Van der Poel dan ook op in.

“Ik ben er toch. Misschien gebeurt er iets moois. De vorm moet normaal goed zijn vanwege het WK op de weg, al kunnen we niet terugvallen op een specifiek voorbeeld”, verklaart Van der Poel zijn keuze om de twee disciplines te combineren in Glasgow.

In een special schetsten we al de pijnpunten met betrekking tot de Olympische mountainbikedroom van Mathieu van der Poel. De Nederlander moet nog vol aan de bak om zich te kwalificeren, maar hij heeft Olympische kwalificatie nog altijd in eigen hand. Op het komende WK zijn namelijk twee startplekken te verdienen voor de Spelen in Parijs.

Uitdagende combinatie

Op zondag 6 augustus hoopt Van der Poel eerst een gooi te doen naar de wereldtitel op de weg. Een kleine week later, op zaterdag 12 augustus, volgt dan de mondiale titelstrijd in het mountainbiken. De renner van Alpecin-Deceuninck heeft na de wegstrijd dus nog vijf dagen om de batterijen weer op te laden, en eventueel nog wat laatste MTB-trainingen in te plannen.

