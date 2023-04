Kamp-Van der Poel nog in dubio over pittige combinatie op WK in Glasgow

Mathieu van der Poel droomt nog altijd van mountainbike-goud op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De 28-jarige alleskunner staat alleen voor een moeilijke opgave, want Nederland loopt ver achter op de plekken die recht geven op kwalificatie. Een mogelijke oplossing is het combineren van twee disciplines tijdens de komende wereldkampioenschappen in Glasgow.

In een special schetsten we al de pijnpunten met betrekking tot de Olympische mountainbikedroom van Mathieu van der Poel. Er lijkt voor de Nederlander niets anders op te zitten dan het WK mountainbike te rijden in Glasgow, half augustus. Daar heeft hij olympische kwalificatie in eigen hand, omdat daar twee startplekken te verdienen zijn.

“De eerste negentien landen krijgen op de olympische ranking een startbewijs voor de Spelen. De eerste twee landen in de uitslag van het WK die eind mei 2024 buiten die negentien landen staan, krijgen óók een startbewijs. Hij heeft aan een top-5 of top 10-notering normaal gezien genoeg. Zelfs een top-15 zou volstaan, afhankelijk van de WK-uitslag. Als er echt zo’n stront aan de knikker is, dan zal Mathieu het WK gewoon moeten rijden”, schetst bondscoach Gerben De Knegt.

Een probleem: zes dagen eerder is Glasgow tevens het decor voor het WK op de weg. Dit is een groot doel voor Van der Poel, aangezien de renners een klassiekerachtig parcours krijgen voorgeschoteld. Vraag is dan ook of het haalbaar is om top te presteren op twee verschillende fietsen in twee disciplines, en dat allemaal binnen een week. Alpecin-Deceuninck is nog in dubio (“het is nog niet duidelijk”) over deze pittige combinatie, zo meldt Het Nieuwsblad.

Een ding is wel zeker: voor Van der Poel is de Olympische mountainbikedroom nog altijd springlevend, ook al past hij voor de komende Wereldbeker in Nové Mesto. “Zowel wij als Mathieu vonden het niet opportuun om voor één wedstrijd alles in gang te trekken”, laat ploegleider Christoph Roodhooft weten aan Het Nieuwsblad. “We geven er de voorkeur aan om Mathieu zich terdege te laten voorbereiden op de Tour en het WK, zijn grootste doelen deze zomer. De ambitie om de Spelen te halen is er wel nog steeds.”