Kogel door de kerk: Wereldbeker Dendermonde gaat door

Goed nieuws voor alle crossliefhebbers: na een laatste overleg met alle betrokkenen is besloten dat de Wereldbeker Dendermonde, ondanks winterstorm Bella, gewoon kan doorgaan. De organisatie is wel genoodzaakt om aan het parcours te sleutelen.

Vandaag staat in Dendermonde de derde wereldbekermanche in het veldrijden op het programma, maar winterstorm Bella trekt momenteel over Nederland en België. Dit gaat gepaard met felle regenbuien en hevige rukwinden. Door de felle wind was het maar de vraag of de cross op een veilige manier kan doorgaan.

Om 12.00 uur was er een laatste overleg met alle betrokkenen en de conclusie is dat de wereldbekermanche gewoon kan doorgaan. De organisatie heeft wel besloten om het parcours op bepaalde plekken te wijzigen, om zo de veiligheid van de rensters en renners te garanderen.

De organisatie besloot eerder vandaag al om de grote Cofinimmo-brug van 65 meter uit het parcours te halen en de passages rond de (verdwenen) brug op bepaalde punten te wijzigen. Ook de finishboog is inmiddels weggehaald. De vrouwencross begint om 13.40 uur, de mannen worden om 15.05 uur het veld ingestuurd.

Safety meeting finished @Dendermonde No bridge, no finish arch but we will have races today and we are looking forward to it! @UCIcyclocrossWC pic.twitter.com/oYyGlWQPjK

— Chris Mannaerts (@ChrisMannaerts) December 27, 2020