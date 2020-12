Parcours Wereldbeker Dendermonde op de schop vanwege storm Bella

Vandaag staat in Dendermonde de derde wereldbekermanche in het veldrijden op het programma, maar winterstorm Bella trekt momenteel over Nederland en België. Voorlopig gaat de cross gewoon door, maar de organisatie is wel genoodzaakt om aan de omloop te sleutelen: de brug gaat uit het parcours.

Storm Bella raast momenteel over Nederland en België en dit gaat gepaard met felle regenbuien en hevige rukwinden. Door de felle wind is het maar de vraag of de cross op een veilige manier kan doorgaan, maar organisator Jurgen Mettepenningen is optimistisch.

“Alles wordt goed vastgemaakt. We verwijderen doeken van de hekken en alles wordt nog steviger vastgemaakt.” De organisatie heeft alvast besloten om de grote Cofinimmo-brug van 65 meter (zie afbeelding boven het artikel) uit het parcours te halen en de passages rond de (verdwenen) brug nog op bepaalde punten te wijzigen.

Mettepenningen: “Alles moet veilig kunnen verlopen.” Om 12.00 uur is er een nieuw overleg met alle betrokkenen. Er zal dan wellicht een definitieve beslissing worden genomen over het al dan niet doorgaan van de Wereldbeker.