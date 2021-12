Koersdirecteur Sunderland: “Klassieke coureurs zullen van het WK-parcours houden”

Nu het parcours van het WK wielrennen van komend seizoen uit de doeken is gedaan, kan het speculeren over de favorieten beginnen. Met de Mount Pleasant in de finaleronde is het zeker geen sprintparcours. Volgens koersdirecteur Scott Sunderland, zelf een voormalig profrenner, krijgen we een parcours zoals afgelopen seizoen in Leuven: ideaal voor klassieke renners.

De organisatie van het wegwereldkampioenschap in Wollongong, in het zuidoosten van Australië, wilde het parcours voldoende lastig maken. “Een beetje vergelijkbaar met het WK in Leuven”, legt Sunderland uit in gesprek met Het Nieuwsblad. “De klassieke coureurs zullen van dit parcours houden. Ik denk dan uiteraard aan Wout van Aert, Mathieu van der Poel en titelverdediger Julian Alaphilippe, want zij beschikken ook nog over een sterke eindsprint. Ik denk ook nog aan Primož Roglič en Tadej Pogačar, plus thuisrijders Michael Matthews en Caleb Ewan.”

“Of Ewan niet liever een vlakker parcours had gezien? Dat denk ik niet”, zegt Sunderland. “Als je dit jaar zag hoe sterk Ewan in de finale van Milaan-San Remo was en de Poggio op vloog, dan moet hij Mount Pleasant ook aankunnen.”

Schitterende beelden

Het wereldkampioenschap gaat ‘schitterende beelden’ opleveren, belooft Sunderland. Vooral van de lange aanloop vanuit startplaats Helensburgh langs de kust van de Tasmanzee naar de lokale omlopen in en door Wollongong is de directeur gecharmeerd. “Een prachtige kustlijn dwars door een natuurpark.” De UCI moet het parcours evenwel nog definitief maken. “Door Covid is de UCI nog niet in Australië geraakt en hebben ze dus nog geen goedkeuring kunnen geven. De afstand van het WK en ook het antwoord op de vraag ‘een of meerdere passages over Mount Keira?’ liggen nog niet vast. De zwaarte van het parcours wordt dus door de UCI bepaald.”

Het WK wielrennen van 2022 wordt van zondag 18 september tot en met zondag 25 september gehouden. De wegwedstrijd staat voor de laatste dag gepland.