WK-parcours in Australië voorgesteld: organisatie kiest voor selectief parcours

Het WK wielrennen zal volgend jaar plaatsvinden in en rond de Australische stad Wollongong. De organisatie heeft inmiddels het WK-parcours gepresenteerd en lijkt bij het uittekenen van de omloop geen rekening te hebben gehouden met zijn Australische sprinttopper Caleb Ewan. Op het eerste gezicht lijkt het namelijk eerder een WK voor de sterke klassiekerrenners.

Als we kijken naar de wegrit bij de eliteheren, dan zien we dat de start is gelegen in Helensburgh, in de buurt van de iconische Sea Cliff Bridge. Vervolgens trekken de renners voor een veertigtal kilometer langs de Australische kust, met eventuele waaiers tot gevolg, om te beginnen aan een grote los met onderweg de Mount Keira als scherprechter. Dit is een beklimming van net geen negen kilometer aan 5,7%, met een uitschieter tot 15%, waar de koers eventueel kan ontploffen.

Na de Mount Keira Loop draaien de renners het Wollongong City Circuit op, waar de wegritten zullen worden beslist. Ook op het tweede lokale circuit, dat meerdere keren zal worden afgewerkt, is het klimmen geblazen. De organisatie heeft namelijk de Mount Pleasant in het parcours opgenomen. Dit is een vervelende kuitenbijter, gemiddeld 7,7% en met pieken tot 14%. Na de laatste passage van Mount Pleasant is het nog goed acht kilometer tot de streep.

Mannen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert maar ook tweevoudig wereldkampioen en titelverdediger Julian Alaphilippe zullen ongetwijfeld in hun handen wrijven, gezien de aard van het WK-parcours. “Het hoogteverschil in de regio zal sommige mensen verbazen. Het parcours heeft alles in zich om een sensationele reeks wedstrijden voort te brengen en mooie herinneringen te creëren voor de renners en de fans”, aldus koersdirecteur Scott Sunderland.

Ook David Lappartient, de voorzitter van de UCI, kijkt uit naar een WK in Australië. “Het is een interessant, maar veeleisend parcours. Door de pandemie hebben we Wollongong nog niet kunnen bezoeken, maar we kijken ernaar uit om begin 2022 naar Australië te gaan en daar alle race-details te kunnen bekijken.”