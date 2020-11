Koen de Kort (38) blijft een jaar langer prof: “Ik voel me nog te goed om te stoppen”

Koen de Kort rijdt ook volgend jaar voor Trek-Segafredo. De 38-jarige Nederlander verlengde zijn aflopende verbintenis met een extra seizoen. Hij wil zijn profcarrière graag afsluiten bij de ploeg van Luca Guercilena. “Ik zeg alleen nog niet hardop dat 2021 ook mijn laatste seizoen is”, vertelt De Kort aan WielerFlits.

De routinier weet al een tijdje dat hij langer kan blijven. “Ik heb het super goed naar mijn zin bij deze ploeg”, legt hij zijn beweegredenen uit. “Al heel snel heb ik aangegeven dit ik heel graag zou willen blijven. Ik ambieer ook niet om nog voor een andere ploeg uit te komen. Wat mij betreft was het niet zo moeilijk om tot een akkoord te komen. De ploegleiding van Trek-Segafredo dacht daar eigenlijk precies hetzelfde over, dus was het niet heel lastig om er een jaar extra uit te halen. Dat geeft mij meer tijd om te kijken wat er hierna gaat komen.”

Of 2021 zijn laatste seizoen als prof is, laat hij nog eventjes in het midden. “Dat wil ik nog niet zozeer uitspreken. Stel dat ik mezelf begin volgend jaar supergoed voel, het gaat hartstikke lekker en ik kan de ploeg heel goed helpen, dan is het misschien zonde om al te stoppen. Maar onder normale omstandigheden denk ik dat ik na volgend jaar heel trots mag zijn op mijn carrière. Als dat mijn laatste seizoen blijkt te zijn, dan hoef ik mezelf daar zeker niet voor te schamen. Ik heb er in ieder geval nog heel veel zin in en ik voel me nog goed.”

Foutje, bedankt

Heel eventjes had De Kort zelfs tot het einde van 2022 bijgetekend, stond er aanvankelijk in het persbericht van zijn Amerikaanse werkgever. Na 33 minuten werd dat dan gecorrigeerd. “De persafdeling deelde mee dat het bericht naar buiten ging, dus ik zei: ‘Prima, dat is goed.’ En toen stond daar plots dat ik twee jaar langer zou blijven. Ik heb zelf toch nog maar even het contract gecontroleerd dat ik getekend had; ik dacht toch echt dat het voor één jaar was”, grapt De Kort. “Een misverstandje, dat kan gebeuren. Ik heb er wel om gelachen!”