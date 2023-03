Koen Bouwman is blij met zijn rol bij Jumbo-Visma: “Ze gaan meer naar mij luisteren”

Interview

Koen Bouwman was vorig jaar de revelatie in de Giro d’Italia. De 29-jarige klimmer redde de Italiaanse exercitie van Jumbo-Visma met twee ritzeges en het winnen van het bergklassement. Naderhand heeft sportief directeur Merijn Zeeman diverse gesprekken met hem gevoerd over de grotere rol die Bouwman binnen Jumbo-Visma kan spelen. Die blijft velerlei hetzelfde. “Maar ik zou het wel mooi vinden om als kopman naar het NK te gaan, want zelf winnen is het mooiste dat er is”, vertelt hij aan WielerFlits.

Maandag start Bouwman in Tirreno-Adriatico. Aanvankelijk zou hij daar zijn seizoen beginnen, maar door ziekte van Mick van Dijke heeft hij de Ronde van Valencia (begin februari) al in de benen. Daarna ging hij met de Tour de France-ploeg en klassiekerkern mee op hoogtestage naar de Teide. Eind februari is hij van dat kamp teruggekeerd. Komende week gaat hij met kopman Wilco Kelderman voor een goed klassement in de Italiaanse WorldTour-koers, met onder meer ook klassiekerspecialisten Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Wout van Aert én de verrassend snel teruggekeerde Primož Roglič in de ploeg. Attila Valter vervolledigt de ploeg.

Afgelopen jaar stelde Zeeman hem de vraag wat Bouwman wilde, na zijn ijzersterke Giro. “We hebben best wel lange gesprekken gehad”, vertelt de klimmer. “Er zijn veel zaken waarbij we op één lijn zitten, maar over een paar kleine dingetjes denken we anders. Dat gaat over mijn eigen kansen, want dat is binnen deze ploeg gewoon lastig. Natuurlijk heb ik zelf ambitie. Maar ik ben ook degene in de ploeg die dat het makkelijkst opzij kan schuiven en voor onze kopman rijdt. Met zo veel leiders binnen Jumbo-Visma, hebben ze echt renners nodig die kunnen wat ik kan.”

Daar staat Bouwman zelf ook achter. “Dat betekent niet dat ik nooit eigen kansen krijg. Maar het betekent wel dat ik in de grotere wedstrijden altijd in dienst zal rijden van andere jongens. Als ik het had gewild, had de ploeg ergens ruimte gemaakt in koersen als Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië of de Ronde van Zwitserland. Maar van mij hoeven ze niet een jonge jongen als Tobias Foss – wat natuurlijk een megatalent is – ergens vanaf te halen, omdat Koen Bouwman zo graag als zesde wil eindigen in bijvoorbeeld Zwitserland. Daarover waren we het snel eens.”

Bouwman zegt waar het op staat

De klimmer voelde zich goed bij de gesprekken die hij voerde met Zeeman, waar hij vrijuit kon praten. “Er waren wel wat dingetjes in de Giro waar ik het niet mee eens was, al moet je het ook niet groter maken dan het is. De avond voor de Etna-etappe voelde ik me zó goed, dat ik tijdens een overleg met de ploegleiding heb gevraagd wat ik moet doen als de drie kopmannen vroeg gelost zouden worden en ik mij nog goed voelde. Of ik dan moest wachten of mijn eigen koers mocht rijden voor die dag. Daar werd een beetje lacherig over gedaan, ik werd niet serieus genomen. Maar als ik me goed voel, zeg ik dat niet voor niets. Ik zal me altijd wegcijferen. Maar als ik zeg dat ik goed ben, dan ben ik dat ook echt wel. Tijdens de rit zelf heb ik dan gewoon gewacht op de kopmannen, zoals besproken en opgedragen.”

Verder geen onvertogen woord van Bouwman, die juist heel blij was met de gesprekken. “Op een gegeven moment sprak ik met Merijn af voor een uurtje op de service course. Dat werd twee en een half uur, maar dat was alleen maar positief. Voor mij was dat mooi, ik zou dit soort gesprekken eerder nooit gedaan hebben. We weten dat het niet alleen in mijn eigen belang is maar ook in dat van de ploeg, als ik een keer mijn nek kan uitsteken. Ze zullen sneller luisteren. Maar nogmaals, we moeten het niet spannender maken dan het is. Die gesprekken waren super waardevol.”

En dus verandert er – ook op eigen verzoek van Bouwman – niet veel aan zijn rol binnen Jumbo-Visma. “Omdat het gewoon goed bij mij past”, vindt hij. “Iemand die zich wil en kan wegcijferen voor anderen. Ik zou niet minder hard trainen als ik in de Giro geen eigen kansen krijg, dan wanneer dit wel het geval was geweest. We gaan daar nu met een duidelijk doel naartoe: winnen, met Primož Roglič. Daar ben ik super gemotiveerd voor. Na heel veel jaren wil ik nog altijd mijn steentje bijdragen in deze ploeg, misschien wel de beste van de wereld. Dat vind ik ook mooi.”

Op jacht naar het rood-wit-blauw

Na de Giro wacht er mogelijk wél een kans op het kopmanschap. Bouwman heeft namelijk zijn zinnen op de Nederlandse titel op de weg gezet. “Daar is ook ruimte”, legt hij uit. “Er zullen de nodige Nederlanders naar de Tour gaan, die het NK dan wellicht overslaan. Ook het vertrek van Pascal Eenkhoorn en Mike Teunissen draagt daaraan bij. Die hadden op het NK altijd wel een vrije rol. Nu hoop ik mijn kans daar te pakken. Maar voor ons is dat misschien wel de moeilijkste koers van het jaar en eigenlijk ook niet leuk. Alleen als je wint, mag je wel een jaar lang in die trui rijden.”

Zelf winnen is het allermooist, vindt ook Bouwman. Maar tot aan het NK committeert hij zich zoals altijd in dienst van de ploeg, de Giro-eindzege met Roglič als mikpunt. “Aan het begin van mijn carrière heb ik vier doelen opgeschreven. Een daarvan was het winnen van een grote ronde met de ploeg. Dat is dankzij Primož al eens gelukt in de Vuelta a España. De tweede was een rit winnen in een grote ronde. Hoewel ik die altijd als moeilijkste achtte, is dat ook gelukt. Daarnaast wil ik heel graag een keer de Olympische Spelen meemaken als renner en ik wil nog een keer naar de Tour de France.”

Om dat laatste doel af te vinken moet Bouwman misschien nog eens met de vuist op tafel slaan. “Om dat binnen Jumbo-Visma te doen, dat gaat bijna niet lukken”, denkt hij hardop “Dan zou ik ooit nog eens moeten verkassen. Die wens om de Tour te rijden, zou op dit moment ook de enige reden zijn om ooit te vertrekken bij Jumbo-Visma. Het lijkt me iets magisch om daar op de Champs-Élysees te finishen. Dat zou ik wel heel graag willen. Maar binnen deze ploeg is dat niet makkelijk, zo reëel ben ik ook wel.”

Zeemans zegje

Zeeman is er maar wat blij mee dat Bouwman voorlopig niet wil verkassen. “Afgelopen winter heb ik heel veel met Koen gesproken en hem verschillende opties voorgelegd. Ik denk dat dit heel veel zegt over hoe wij – en hoe ik – naar Koen kijken. Als uit zijn eigen idee naar voren was gekomen dat hij meer voor eigen kansen wilde gaan in kleinere etappekoersen in het klassement, dan had-ie een heel ander programma gereden dan wat hij nu heeft. Maar het is ook Koens eigen wens om erbij te zijn in de grootste wedstrijden en de grote doelen van onze ploeg na te jagen. Hij is een renner met een geel-zwart hart.” De sportief directeur komt ook nog even terug op het akkefietje uit de jongste Giro. De Etna kwam te vroeg om de aangewezen kopmannen al af te schrijven. Dat had niet zozeer met Bouwman te maken, maar alles met het signaal naar kopmannen Tobias Foss, Sam Oomen en Tom Dumoulin. “Dat zijn altijd heel moeilijke keuzes. Achteraf is het makkelijk oordelen. Als Tom, Sam of Tobias daar hun enige slechte dag hadden gehad, had niemand het er meer over gehad. Had je Koen niet laten wachten, dan geeft dat mentaal ook een enorme dreun aan je kopmannen die zich maandenlang voorbereid hebben. Dat was ook niet goed geweest.” “Maar we hebben die specifieke situatie al meermaals gereflecteerd”, laat Zeeman weten. “Koen hadden we daar serieuzer moeten nemen. Wat daarbij overigens ook nog een rol heeft gespeeld, is dat Koen nooit een koning van de training is”, doelt de sportief directeur op de trainingswaardes van de klimmer. “Maar hij is wel áltijd op de afspraak in de koers. Koen is een heel betrouwbare jongen die er altijd staat als het moet. Dat is een heel groot compliment voor hem. Daarom zijn we ook heel blij dat Koen bij ons is en hopelijk ook nog heel lang blijft.”

