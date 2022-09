Koen Bouwman krijgt dankzij Giro d’Italia nieuwe rol bij Jumbo-Visma

Interview

Koen Bouwman kwakkelt op dit moment met een knieblessure, maar hij won eerder dit jaar nog twee etappes in de Giro d’Italia. De 28-jarige klimmer wist er ook het bergklassement op zijn naam te schrijven. De Gelderlander stapte uit de ondersteunende rol die hij al sinds zijn eerste profjaar met liefde uitvoert. “Maar voor ons waren zijn prestaties geen verrassing”, stelt Merijn Zeeman in een interview met WielerFlits.

De sportief directeur van Jumbo-Visma vindt het belangrijk om eerst een achtergrond te schetsen. “Vraag het aan verschillende mensen binnen onze ploeg: wat hij heeft laten zien in de Giro, dat hebben heel veel mensen al gezegd: ‘Koen, dit kan jij’. Het was nog niet eerder gelukt, maar in het verleden was hij er wel vaker dichtbij. In echt serieus zware ritten. Denk maar aan 2021, toen hij alleen Egan Bernal op die gravelstrook moest voorlaten. Dat werd ineens een klassementsdag, maar daar was Koen ook al de beste van een sterke kopgroep.”

“Wat dat betreft heeft Koen al heel veel momenten gehad, waarop anderen ook hebben gezien: ‘Dat is écht een goede renner, hè’”, gaat hij verder. Waarom het er nog niet eerder uitkwam, zit hem volgens Zeeman in iets anders. “Koen heeft niet de drive van een Primož Roglič die áltijd wil laten zien hoe goed-ie is. Koen kan dat een aantal keer per jaar. Ik heb na de Giro tegen hem gezegd: ‘Ga maar nadenken, wat wil je hier nu mee? Wat is je volgende stap? Wil je meer vrijheid? Smaakt dit naar meer voor jou en hoe gaan we dat dan doen?”

Zeeman benadrukt dat dit binnen Jumbo-Visma kan en dat het niet altijd maar draait om de grote kopmannen van de ploeg. “Er zijn heel veel wedstrijden waar andere renners van ons heel veel kansen krijgen. Natuurlijk zijn er ook koersen waarin we moeten controleren en er voor de kopmannen moeten zijn. Maar neem nu de klassiekers dit voorjaar. Daar hebben we heel offensief gekoerst en hebben de renners rondom Wout ook zelf heel veel kansen gekregen. Dat kan met Koen zeker ook. Maar die speelbal ligt wel bij de renner zelf.”

Hiërarchie

Als het aan de sportief directeur zelf ligt, maakt Bouwman een stapje omhoog in de hiërarchie. Áls de klimmer daar zelf voor openstaat. “Zoals hij in de Giro gereden heeft, dat is iets waar zijn kwaliteiten het beste tot z’n recht komen. Hij rijdt héél goed bergop, zeker als hij op gewicht is. Daarnaast heeft hij de explosiviteit om het af te maken. Maar het is niet alleen dat. Ook gaat er dan bij hem een knop om. De vrolijke Koen Bouwman verandert dan ineens in een killer. Dat is precies wat wij ook al op momenten van hem hebben gezien.”

“Aan de andere kant: als je dit voorlegt bij onze kopmannen, dan zullen ze ook allemaal zeggen dat ze Koen er heel graag willen bij hebben”, stipt Zeeman aan. “Hij snapt het spelletje heel goed en het is een heel goede, belangrijke helper. Als hij die twee zaken kan combineren, dan kunnen er voor hem heel mooie dingen gebeuren. Dat begint met het laten zien van zijn Giro-vorm op nog twee momenten in het jaar, ook in andere wedstrijden. Dan doe je namelijk mee om de prijzen, omdat je fysieke niveau dan met de tijd gaat stijgen.”

Met zijn kwaliteiten zou Bouwman ook een wapen voor Jumbo-Visma kunnen zijn in de heuvelklassiekers. “Als hij wil, kan hij een van onze kopmannen voor de heuvelklassiekers zijn. Maar aan de andere kant heeft hij dat nog niet vaak gedaan, ook omdat Koen vaak naar de Giro gaat. Als je klassiekers wilt rijden, vraagt dat om een heel andere seizoensplanning. Vervolgens is het dan uitvogelen óf hij dat kan. Koen is wel iemand die heel veel training nodig heeft om op een hoog niveau te komen. Maar het begint met de vraag of Koen dat zelf ziet zitten.”