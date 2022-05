Koen Bouwman doet na succesvolle Giro mee aan criterium Maastricht

De RSM-Wealer Ronde heeft weer een topper gestrikt: Koen Bouwman zal vrijdag 3 juni aan de start staan van het criterium in Maastricht. De Nederlander is een van de revelaties van de Ronde van Italië, waar hij twee ritzeges boekte. Bovendien kan de zege in het bergklassement hem niet meer kan ontlopen, mits hij zondag finisht in de slottijdrit.

Er komen volgende week vrijdag meer grote namen naar Maastricht. Zo maakt Tom Dumoulin er na zijn opgave in de Giro zijn rentree. Ook Vincenzo Nibali, die momenteel afstevent op een vierde plek in de Ronde van Italië, is erbij. Verder zijn in ieder geval de volgende Giro-renners aanwezig: Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Loïc Vliegen en Oscar Riesebeek. Bij de vrouwen doen Chantal van den Broek-Blaak, Amber Kraak en Leah Kirchman al zeker mee.

De RSM-Wealer Ronde wordt dus op vrijdag 3 juni verreden. Om 19.00 uur gaan de vrouwen van start en om 20.15 uur vertrekken de mannen. Start en finish zijn op de Kesselskade, langs de Maas in het centrum van de stad.