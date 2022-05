Tom Dumoulin keert snel na Giro-opgave terug in criterium Maastricht

Tom Dumoulin stapt volgende week alweer op de fiets voor een koers. De Nederlandse kopman van Jumbo-Visma rijdt op vrijdag 3 juni namelijk de RSM-Wealer Ronde, een criterium in Maastricht. Voor Dumoulin is het zijn eerste optreden na zijn opgave in de Giro d’Italia.

Met trots deelt de RSM-Wealer Ronde dat het de Limburgse thuisfavoriet heeft gecontracteerd voor het Na-Girocriterium. Dumoulin is geboren en getogen in Maastricht, maar woont inmiddels net over de grens in het Belgische Kanne. Vorige week stapte hij nog af in de Giro met fysieke problemen. “Mijn lichaam is op”, zei hij daarna.

Naast Dumoulin zullen ook Jos van Emden (Jumbo-Visma), Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) aan de start staan van het criterium in Maastricht. De organisatie laat weten dat de startlijst, van de mannen- en de vrouwenwedstrijd, nog niet compleet is. Bij de vrouwen doen Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx), Amber Kraak (Jumbo-Visma) en Leah Kirchman (Team DSM) al zeker mee.

De RSM-Wealer Ronde wordt dus op vrijdag 3 juni verreden. Om 19.00 uur gaan de vrouwen van start en om 20.15 uur vertrekken de mannen. Start en finish zijn op de Kesselskade, langs de Maas in het centrum van de stad.