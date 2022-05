Nibali houdt stand op gevreesde Fedeia: “Dit resultaat kan me alleen maar blij maken”

Vincenzo Nibali reed gisteren zijn laatste bergetappe in de Giro d’Italia. De Italiaan, die na de Ronde van Lombardije zijn fiets aan de haak zal hangen, verdedigde met succes zijn vierde plaats in het algemeen klassement. Met de Passo Fedeia heeft hij evenwel nog steeds geen goede relatie. “Ik heb altijd een hekel gehad aan deze klim. Je kunt er nooit ademen, omdat je geen referentiepunten hebt. Ik haat het, en vandaag ben ik niet van gedachten veranderd”, aldus de Haai van Messina tegen Tutto Bici.

“Ik dacht er alleen aan om mijn tempo vast te houden door naar de top te gaan en de finish te bereiken”, aldus Nibali, die de rit als zeventiende beëindigde en ruim anderhalve minuut toegaf op Jai Hindley. Op Pello Bilbao, zijn naaste belager, pakte hij echter tijd. Voorafgaande aan de slottijdrit heeft hij een marge van 58 seconden op de Spanjaard. “De balans is zeker positief voor mij. Dat ik zo ver ben gekomen, maakt me meer dan blij en nu moet ik nadenken over het beëindigen van het seizoen.”

Moeilijk begin Giro

“Ik heb de vierde plaats behouden en ben tevreden. Het begin van de Giro was moeilijk en tot voor kort lag ik uit het klassement. Op de Etna ging het niet goed, maar daarna slaagde ik erin om te herstellen en dit resultaat kan me alleen maar blij maken”, aldus de kopman van Astana Qazaqstan, die na de vijfde etappe in Messina zijn afscheid als renner aankondigde.

De afgelopen maanden zag het er niet altijd even positief uit, vertelt Nibali. “Toen ik in het voorjaar fysieke problemen had (hij kampte onder andere met het coronavirus en een ontsteking aan de keelamandelen, red.) wilde ik alles laten voor wat het was en ermee stoppen. Toen zei Martino (Giuseppe Martinelli, ploegleider bij Astana Qazaqstan, red.), die mij beter kent dan wie dan ook: “Ga fietsen en doe wat je leuk vindt”. Dit zette me aan om opnieuw te beginnen en nu sta ik hier. Ik ben tevreden met deze Giro, die voor mij zal eindigen met een uitstekend resultaat.”