Kobe Goossens beleefde twee unieke dagen: “Tegen deze wereldtoppers, wauw!”

Interview

Kobe Goossens won nog nooit een koers voor de Trofeo Andratx van afgelopen vrijdag. De Belg kon op Spaanse wegen voor het eerst zijn handen in de lucht steken in een wedstrijd bij de profs en een dag later deed hij het gewoon opnieuw. Een bijzondere prestatie. “Ik heb een enorme stroom aan berichten gekregen, dat deed deugd.”

De 26-jarige Goossens knalde op vrijdag en zaterdag in de Challenge Mallorca tweemaal solo naar de overwinning. “Ik had het nooit kunnen denken, ik had nog nooit een koers gewonnen. Dat ik het dan nu twee keer op rij doe, maakt het toch wel echt speciaal. Tegen deze wereldtoppers winnen is ook echt niet makkelijk, wauw!”

Vestje van Meintjes als reddingsboei

“Na mijn zege vrijdag moest ik natuurlijk even bekomen. Zaterdagochtend wist ik niet zo goed hoe ik me voelde, maar eens ik op de fiets zat, wist ik dat ik nog goede benen had. Na de eerste klim had ik het wel ontzettend koud”, vertelt Goossens aan WielerFlits. “Louis Meintjes gaf me toen zijn vestje en zei dat het wel goed ging komen, hij verzekerde me ook nog eens dat ik goede benen had. Dat hielp.”

In de finale van de Trofeo Serra de Tramuntana zat Goossens in een gunstige situatie samen met ploegmaat Lilian Calmejane. “Eigenlijk konden we allebei winnen. We hadden de koers redelijk onder controle.” Zo goed in vorm zijn aan het begin van het seizoen, dan moet je wel een goede winter gehad hebben? “Zeker. Ik ben zo goed als de hele winter gezond gebleven. We hebben mijn trainingsplan perfect kunnen uitvoeren.”

Goossens: “De vele berichten deden me deugd”

“Het is nu wel belangrijk dat ik niet te overmoedig word. Vorig jaar was ik ook goed hier, maar wilde ik daarna te snel nog beter worden. Na een tijdje kan je lichaam dat niet meer aan. Het is dus zaak om gewoon de conditie proberen vast te houden en gezond te blijven. Daar zal mijn focus op liggen de komende weken.”

De zege van Goossens maakte alleszins veel los. Niet alleen bij zichzelf, maar ook op sociale media. “Ik heb enorm veel berichten gekregen, dat deed me wel deugd eigenlijk. Misschien was het zelfs het speciaalste van alles. Bij Intermarché-Circus-Wanty hebben we een grote groep, maar niemand valt buiten die groep. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur, er zijn geen uitzonderingen. Dat is echt uniek.”

Ritzeges of een klassement?

Parijs-Nice is het eerste hoofddoel van het seizoen, geeft Goossens aan. “Daar mag ik mezelf testen en krijg ik een vrije rol. In eerste instantie zal ik proberen geen tijd te verliezen en mee te strijden voor het klassement. Als dat niet meer mogelijk zou zijn na een aantal etappes, zal ik voor ritzeges gaan.” Verder staat de Belg ook op de shortlist voor de Tour de France. “In de Tour zal ik Meintjes helpen. Die rol vind ik mooi. Meintjes is iemand die heel dankbaar is en vaak ook dingen voor ons doet, zoals vandaag.”

Goossens zit met andere woorden nog tussen twee kampen; een goed klassement rijden enerzijds en ritten winnen anderzijds. “Voor een goed klassement gaan, zou mooi zijn. Ik denk echter dat het beter is om op dit moment naar ritzeges te kijken. Dat is realistischer, dus daar ga ik voor.”