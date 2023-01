Kobe Goossens stunt met tweede zege op rij in Challenge Mallorca

Kobe Goossens heeft na de Trofeo Andratx ook de Trofeo Serra de Tramuntana op zijn naam geschreven. De renner van Intermarché-Circus-Wanty reed in de slotkilometers weg uit een elite groepje en hield stand tot op de streep. Achter Goossens sprintte Lennert Van Eetvelt naar plek twee, Ilan Van Wilder werd derde. We hadden dus een volledig Belgisch podium.

De Trofeo Serra de Tramuntana zou aanvankelijk 155 kilometer lang zijn, maar voor de start kregen de renners te horen dat ze ‘slechts’ 123 kilometer hoefden te koersen. Dat had alles te maken met winterse neerslag in de bergen van Mallorca. Om die reden waren ook de Coll de Sóller en Puig Major uit de route gehaald. De Coll de Femenies (7,1 km aan 5,4%) zat nog wel in het parcours en moest nu niet één, maar twee keer beklommen worden. Lloseta was nog altijd start -en finishplaats.

De eerste aanvaller van de dag was Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn. De 25-jarige renner van Lotto Dstny, die woensdag ook al zeer actief was in de Trofeo Calvià, kreeg later het gezelschap van onder anderen Matteo Trentin en Rémi Cavagna. Het peloton liet echter niet begaan en greep de kopgroep nog terug voor de eerste beklimming van de Coll de Femenies. Daar barstte de koers pas echt los.

Koers op de eerste klim

Julian Alaphilippe gooide knuppel al vroeg in het hoenderhok. Zijn aanval werd geneutraliseerd, maar toen daarna achttien renners zich losweekten, zat de Fransman opnieuw mee. Alaphilippe was niet de enige favoriet vooraan, want onder anderen João Almeida, Brandon McNulty en Kobe Goossens, die vrijdag de Trofeo Andratx op zijn naam schreef, waren ook present in de eerste groep. Laatstgenoemde zag veel Belgen om zich heen. Ook Cian Uijtdebroeks, Lennert Van Eetveld, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke en Tim Wellens waren bij de pinken geweest, net als de Nederlander Ide Schelling.

Deze elitegroep viel in de afdaling echter weer uiteen, waarna er in het dal weer pelotonvorming kwam. Zo’n vijftig renners kwamen bij elkaar. Cavagna, die ook al in de groep van achttien had gezeten, besloot vervolgens te beginnen aan een solo. Hij reed in de stromende regen al gauw een minuut voorsprong bijeen, maar voordat de voet van de Coll de Femenies voor de tweede keer bereikt was, werd de Fransman alweer ingerekend.

Nog een keer de Coll de Femenies

Op deze beklimming gaf Harry Sweeny (Lotto Dstny) er een lap op. Hij kreeg onder anderen zijn ploeggenoot Van Eetvelt mee, maar ook McNulty, Goossens, Lilian Calmejane, Hugh Carthy, Alessio Martinelli en Andrea Bagioli. Achter de acht koplopers vormde zich een groepje met Alessandro Tonelli, Uijtdebroeks, Van Wilder en Almeida. Zij probeerden de aansluiting te maken, maar dat had behoorlijk wat voeten in de aarde. Pas op zeventien kilometer van de streep, bij het ingaan van de laatste afdaling, kwam het kwartet bij het achttal. Twaalf renners begonnen aan de afzink.

In de gladde afdaling dunde de groep echter weer uit. Uijtdebroeks, die net bij de koplopers was gekomen, nam geen risico en zag de rest bij hem wegrijden. Even later kreeg Bagioli af te rekenen met materiaalpech, waardoor hij zijn kansen in rook op zag gaan. De tien overblijvers begonnen daarna aan de laatste vlakke kilometers naar Lloseta.

Wéér Goossens

Op vier kilometer van de streep stak Calmejane de lont in het kruitvat. De Fransman van Intermarché-Circus-Wanty sloeg een klein gaatje, hield dat lang vast, maar werd uiteindelijk toch weer teruggepakt. Op dat moment ging zijn ploeggenoot Kobe Goossens er vandoor. Zijn voorsprong was meteen riant en hij wist dan ook wel stand te houden. Nadat Goossens vrijdag in de Trofeo Andratx zijn eerste profzege boekte, mocht nu meteen zijn tweede zege bijschrijven.