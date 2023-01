Kobe Goossens boekt eerste profzege in Trofeo Andratx

De Trofeo Andratx is een prooi geworden voor Kobe Goossens. De Belg rondde een indrukwekkende aanval van 70 kilometer af in Pollença en boekte zijn eerste profzege. Pelayo Sánchez en Lennert Van Eetvelt eindigden een kleine minuut later als tweede en derde.

De Trofeo Andratx-Mirador D’es Colomer is de derde wedstrijd in de Challenge Mallorca. Na zeges voor Rui Costa en Marijn van den Berg lijken de klimmers in de Trofeo Andratx iets nadrukkelijker aan zet te zijn, met onder meer de beklimming van de Puig Major na 110 kilometer.

Al voor deze 14 kilometer lange beklimming lag de wedstrijd in een plooi. Een kopgroep met onder meer Mathijs Paasschens, Mattia Bais, Michel Ries en Cian Uijtdebroeks was vlak voor halfweg koers weggereden uit het peloton. Met een maximale voorsprong van een minuut zouden zij later als mikpunt dienen voor Goossens.

Goossens en Uijtdebroeks vinden elkaar

De Belg kwam vlak voor de voet van de Puig Major bij de kopgroep, nadat hij op 70 kilometer van de meet alleen ten aanval was getrokken uit het peloton. Op de Puig Major vond Goossens met Uijtdebroeks de ideale vluchtgenoot. Samen kwamen ze over de top van de hoogste klim op Mallorca, waarna ze een koppeltijdrit naar de meet konden rijden.

Hun voorsprong op het peloton bedroeg met nog veertig kilometer te gaan een minuut. Dat leek met ook nog een slotklim te gaan niet voldoende, zij het niet dat Goossens en Uijtdebroeks uitstekend samenwerkten. Op vijftien kilometer hadden de twee zelfs bijna twee minuten voorsprong te pakken.

Het licht ging op dat moment uit bij Uijtdebroeks. De jeugdige Belg van BORA-hansgrohe moest Goossens laten gaan en had in het laatste halfuur alleen nog maar de taak om zijn tweede plaats te verdedigen. Daar slaagde hij net niet in. In de laatste kilometer kwam het peloton hem nog voorbij razen.

Eerste profzege Goossens

Het peloton kwam uiteindelijk wel veel te laat voor Goossens, die met een kleine minuut voorsprong op de concurrentie over de meet kwam en zo zijn eerste profzege boekte.