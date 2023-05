KNWU-voorzitter Wouter Bos: “We zijn er nog lang niet, voorlopig is alleen 2023 gered”

Wouter Bos is in een column ingegaan op de politieproblemen die het Nederlandse wielrennen teisteren. De voorzitter van de KNWU, die jarenlang politiek leider was van de PvdA, heeft eerder dit jaar zijn politieke connecties ingezet om het wielrennen te helpen. “Maar we zijn er nog lang niet”, stelt Bos.

“Het is ons al tijden een doorn in het oog dat het steeds moeilijker wordt politiebegeleiding bij wegwedstrijden geregeld te krijgen”, geeft Bos aan. “Het leidde tot de vervelende situatie dat we een paar weken geleden plots te horen kregen dat er per onmiddellijk geen begeleiding meer mogelijk was, een beslissing die zo plots kwam dat zelfs koersen die dit jaar al helemaal in voorbereiding waren, afgelast moesten worden.”

‘Ik kwam de minister op een strategisch moment tegen’

“Op zo’n moment is het alle hens aan dek. En deze keer lukte het”, kijkt de KNWU-voorzitter terug op die periode. Directeur Maurice Leeser wendde zich tot Kamerleden en koersdirecteuren spraken burgemeesters aan. “En ik kwam de minister op een strategisch moment tegen en kon haar aanspreken”, aldus Bos.

“Zo gebeurde het dat in het Kamerdebat over sportvraagstukken, veel vragen over motorbegeleiding van wielerwedstrijden gesteld werden. Met als resultaat dat de koersen in ieder geval in 2023 onder begeleiding doorgang kunnen vinden en er nu ook met een reeds langgeleden beloofde pilot begonnen gaat worden om ook vrijwilligers op de motor een rol te mogen geven.”

Belangrijke stap

“We zijn er nog lang niet, voorlopig is alleen 2023 gered, maar een belangrijke stap is het wel. Ik vind het vooral belangrijk dat we met elkaar hebben laten zien dat we de politieke en ambtelijke beslissers kunnen vinden als het moet; en dat zij hart voor wielrennen blijken te hebben als ze weten dat het mis dreigt te lopen”, schrijft Bos.

Ter afsluiting doet de KNWU-president nog een oproep aan organisatoren om politici van dichtbij kennis te laten maken. “Laat zien hoe prachtig de sport is en hoe hard we die motorbegeleiding nodig hebben. En ja, denk ook na over andere parcoursen, routes en de mogelijkheden van omlopen. Met minder benodigde vergunningen en motorbegeleiders.”