KNWU stelt verkiezing nieuwe voorzitter uit donderdag 1 oktober 2020 om 17:35

De KNWU heeft de verkiezing voor een nieuwe voorzitter uitgesteld. Vandaag zou in Tiel tijdens een extra congres gestemd worden over wie de opvolger van Marcel Wintels moet worden. Door de aangescherpte coronamaatregelen kan de geplande verkiezing niet doorgaan.

“Het beperken van de groepsgrootte tot een omvang die volgens de richtlijnen wel verantwoord mogelijk is, is denkbaar, maar vraagt om ingrepen die het proces van zorgvuldigheid, de presentatie van kandidaten, het kunnen doen stellen van vragen – althans als congres in fysieke zin – en aanwezigheid van stemgerechtigden ernstig beperken. Dit achten we niet wenselijk, gezien het belang en zorgvuldigheid die we voorstaan”, schrijft de bond in een brief aan de stemgerechtigde leden.

Kandidaten

De 35 stemgerechtigde congresleden zouden vandaag kiezen tussen Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) en ex-prof en teammanager Gerrie van Gerwen. Vanwege de nieuwe maatregelen, waarbij de groepsgroten is ingeperkt naar maximaal dertig personen, kan de bijeenkomst niet doorgaan.

De 55-jarige Van den Tweel is door een speciaal ingestelde sollicitatiecommissie voorgedragen als kandidaat. Van Gerwen is naar voren geschoven door de VVBW. De rennersvakbond is het niet eens met de nominatie van Van den Tweel. De VVBW is van mening dat de 67-jarige oud-teammanager met zijn brede netwerk in de wielersport een betere kandidaat is voor de onbezoldigde voorzittersfunctie.

De nieuwe voorzitter van wielerbond KNWU wordt nu pas op 19 november gekozen. Volgens de statuten van de KNWU dient de stemming schriftelijk te worden gehouden, via een videoverbinding is volgens de huidige regels niet mogelijk. De bond schrijft in de brief aan de leden naar alternatieven te zoeken wanneer de schriftelijke stemming ook op 19 november niet door kan gaan vanwege dan geldende coronamaatregelen. Wintels was sinds 2006 voorzitter van de KNWU.