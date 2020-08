Ook Gerry van Gerwen kandidaat-voorzitter KNWU

Rennersvakbond VVBW heeft Gerry van Gerwen voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de KNWU. Met Van Gerwen hoopt de Vereniging van Beroepswielrenners bij de Nederlandse wielerbond eindelijk weer een man aan het roer te krijgen met een rijke ervaring in vrijwel alle facetten van de wielersport.

De Brabander is met zijn grote netwerk een geschikt persoon om ervoor te zorgen dat de verwaterde relaties met de UCI (internationale wielerunie) en UEC (Europese wielerbond) hersteld worden. Van Gerwen (67) was acht jaar beroepswielrenner. Vervolgens was hij zijn leven lang betrokken als ondernemer en bestuurder in vele functies in de wielersport.

Zo was hij tot en met 2010 manager van WorldTour-formatie Team Milram. Van 1996 tot en met 2005 oprichter, eigenaar en algemeen manager van Cycling Service. Daarvoor werkte hij elf jaar als coördinator van de SBB (Stichting Bevordering Beroepswielrennen).

Ervaring

Bestuurlijk was hij veertien jaar verbonden aan de Sectie Beroepswielrennen van de KNWU. Zes jaar lang was hij adviseur van de internationale wielerunie UCI en voorzitter van de AIOCC Cross. Tien jaar lang coördinator van de Stichting Bevordering Beroepswielrennen. Zes jaar lang adviseur van de UCI. En jarenlang voorzitter van de AIOCC Cross en lid commissie Cyclocross van de UCI.

“De wielersport maakt zich op voor een moeilijke periode”, kijkt Bobbie Traksel, voorzitter van de VVBW vooruit. “Er zullen door de economische recessie door het coronavirus organisatoren en ploegen in de problemen komen. Van Gerwen is een persoon die de wielerwereld door en door kent. Hij heeft ingangen bij alle belangrijke stakeholders in de sport. ”

“Hij zal geen tijd verspelen doordat hij zichzelf overal moet voorstellen. Ook op lokaal en regionaal gebied kent Van Gerwen het wielrennen. Ik denk dat er voor deze periode geen betere bruggenbouwer dan hem is. We zijn blij dat we uit andere hoeken ook al de steun voor Van Gerwen hebben gekregen. Daarnaast heeft Van Gerwen aangegeven dat hij alle tijd heeft om zich volledig op deze functie te richten.”

Vandaag maakte het huidige hoofdbestuur van de KNWU reeds bekend dat het Marc van den Tweel (55) voordraagt als beoogd voorzitter. Hij heeft zo’n twintig jaar ervaring als bestuurder, directeur en toezichthouder. Momenteel is hij algemeen directeur van Natuurmonumenten. Hij is een fervent wielerliefhebber en fietst ook zelf. De strijd om het voorzitterschap om de KNWU lijkt dus een tweestrijd tussen Gerry van Gerwen en Marc van den Tweel te worden.