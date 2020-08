Marc van den Tweel voorgedragen als nieuwe voorzitter KNWU woensdag 26 augustus 2020 om 10:43

Marc van den Tweel (55) moet de nieuwe voorzitter van de KNWU worden. Van den Tweel is door de sollicitatiecommissie van de KNWU voorgedragen als kandidaat-voorzitter en zal op 1 oktober benoemd worden. De Limburger wordt de opvolger van Marcel Wintels.

Van den Tweel is werkzaam als algemeen directeur van Natuurmonumenten. Daarnaast werkt hij ook als toezichthouder bij het Rijksmuseum van Oudheden. In het verleden was de Nederlander ook in dienst bij het Ronald McDonalds Kinderfonds als directeur en als directeur Marketing & Communicatie bij het WNF. De nieuwe voorzitter staat te boek als fervent wielerliefhebber. Van den Tweel zal zijn taken bij Natuurmomenten niet naast zich neerleggen, aangezien de functie van KNWU-voorzitter een nevenfunctie betreft.

Met goede moed begint de Limburger aan deze nieuwe uitdaging: “Mijn enthousiasme voor de wielersport en mijn ervaring wil ik, als voorzitter, met plezier inzetten voor de KNWU. De maatschappelijke positie van de wielersport verdient meer aandacht. De acceptatie van het publiek van onze sport en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren.”

“Daarnaast vind ik de verbinding tussen top- en breedtesport enorm belangrijk. Het succes van onze Nederlandse wielerhelden zou een impuls moeten geven, aan een groei van het aantal jeugdige beoefenaars.”

“De KNWU kan daarnaast aan betekenis winnen door nog meer en beter het contact en de verbinding te zoeken met de zogenaamde ‘prestatieve’ wielrenner. Daar wil ik graag aan bijdragen. Ik kijk daarbij enorm uit naar de samenwerking met al die bevlogen bestuurders, vrijwilligers en sporters in het land”, eindigt hij.

Veneberg ziet mogelijkheden

Thorwald Veneberg, de directeur van de KNWU, is enthousiast over de aanstaande aanstelling van Van den Tweel. “Ik ben vol vertrouwen dat we met Marc een geschikte en veelzijdige kandidaat als nieuwe voorzitter gevonden hebben. Ik zie als directie veel mogelijkheden om samen met Marc de uitdagingen die er zijn en ongetwijfeld nog zullen komen, op te pakken”, eindigt Veneberg.