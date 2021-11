KNWU publiceert veldritselectie voor Wereldbeker Koksijde

De KNWU heeft bekendgemaakt welke Nederlandse veldrijders aan de start verschijnen van de Wereldbeker in Koksijde, die zondag wordt verreden. Anders dan afgelopen weekend in Tábor waar ook de beloften, junioren en junior-vrouwen in actie kwamen, rijden alleen de elite-mannen en -vrouwen.

Voor de mannenwedstrijd zijn ook de tweedejaars belofte Hugo Kars (19 jaar) en eerstejaars U23 Bailey Groenendaal (18) geselecteerd, zodat zij UCI-punten kunnen behalen die recht geven op een betere startplaats in de volgende veldritten. Bij de junior-vrouwen is vice-Europees kampioen Leonie Bentveld (17) geselecteerd.

Mathieu van der Poel is er nog niet bij in Koksijde. De wereldkampioen is nog in een rustperiode na zijn drukke wegseizoen. Bij de vrouwen ontbreekt Marianne Vos opnieuw. De zevenvoudig wereldkampioene reed dit seizoen de wereldbekerveldritten van Waterloo, Fayetteville en Iowa City, maar laste daarna een rustpauze in.

Selectie elite-mannen

Lars van der Haar

Ryan Kamp

Corne van Kessel

Pim Ronhaar

David van der Poel

Joris Nieuwenhuis

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Bailey Groenendaal

Hugo Kars

Selectie elite-vrouwen

Denise Betsema

Lucinda Brand

Yara Kastelijn

Annemarie Worst

Puck Pieterse

Fem van Empel

Shirin van Anrooij

Aniek van Alphen

Inge van der Heijden

Ceylin del Carmen Alvarado

Manon Bakker

Leonie Bentveld