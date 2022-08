KNWU maakt selectie voor komende EK Mountainbike bekend

Bondscoach Gerben de Knegt heeft de selectie voor het EK Mountainbike in München (19-20 augustus) bekendgemaakt. De Knegt reist met één eliteman en vier elitevrouwen af naar het zuiden van Duitsland. “Bij de vrouwen hebben we serieuze podiumkansen”, blikt de keuzeheer vooruit.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt. Terpstra lijkt op basis van de laatste wedstrijden klaar om een gooi te doen naar de Europese titel. De 31-jarige mountainbikester won vrij recent nog de Wereldbeker in Vallnord, Andorra, werd afgelopen zondag derde in de wereldbekermanche in het Amerikaanse Snowshoe en gaat na zeven manches zelfs aan de leiding van de Wereldbeker.

Terpstra zal zeker gebrand zijn op de Europese titel, aangezien ze vorig jaar genoegen moest nemen met zilver. “Anne Tauber werd vorig jaar derde op het Europees kampioenschap, maar is nog herstellende van een coronabesmetting. Ze hoopt in München de stijgende lijn weer in te zetten. Met Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt aan de start merken we dat het niveau bij de vrouwen ook in de breedte erg is gestegen”, is De Knegt optimistisch.

Bij de elitemannen zoals verwacht geen Mathieu van der Poel en Milan Vader. De Knegt: “Milan is nog herstellende van zijn harde val van dit voorjaar en Mathieu heeft aangegeven dat hij vanaf volgend jaar weer actief wedstrijden op de mountainbike wil rijden. David Nordemann komt net terug van een blessure, maar is wel in goede doen voor dit kampioenschap.”

Mountainbikeselectie voor EK in München (19-20 augustus)

Mannen

David Nordemann

Vrouwen

Sophie von Berswordt

Lotte Koopmans

Anne Tauber

Anne Terpstra