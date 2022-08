Anne Terpstra neemt in Snowshoe leiding over in Wereldbeker mountainbike

Anne Terpstra gaat na zeven manches aan de leiding in de Wereldbeker mountainbike. De 31-jarige Nederlandse eindigde zondag als derde in de Wereldbeker van Snowshoe, West Virginia, en dat bleek genoeg om de Australische Rebecca McConnell te passeren in de stand.

De zege in Snowshoe ging naar de Zwitserse Alessandra Keller. De 26-jarige Keller bleef duidelijk de sterkste en soleerde naar de overwinning, voor de Zweedse en oud-olympisch kampioene Jenny Rissveds en Terpstra. Mona Mitterwallner uit Oostenrijk en de Zwitserse Jolanda Neff kwamen als vierde en vijfde over de streep. Rebecca McConnell kende een mindere race, moest genoegen nemen met plaats 13 en deed zo slechte zaken met het oog op de eindzege in de Wereldbeker.

Terpstra wist met haar derde stek namelijk de leiding over te nemen in de algemene rangschikking, al is het verschil met McConnell (1430 om 1422 punten) nog altijd speelbaar. Er volgen dit seizoen nog twee wereldbekermanches, om precies te zijn in het Canadese wintersportgebied Mont-Sainte-Anne (6-7 augustus) en het Italiaanse Val di Sole (3-4 september).

Wereldbeker mountainbiken 2022

Cross-country vrouwen, Snowshoe

1. Alessandra Keller (Thömus Maxon) in 1u24m35s

2. Jenny Rissveds (Team 31 IBIS Cycles) op 37s

3. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) op 50s

4. Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing) op 1m07s

5. Jolanda Neff (Trek Factory Racing XC) op 2m24s

6. Savilia Blunk op 2m57s

7. Haley Batten (Specialized Factory Racing) op 3m32s

8. Gwendalyn Gibson (Norco Factory Team) op 4m41s

9. Caroline Bohé (Ghost Factory Racing) op 4m49s

10. Kate Courtney (Scott-SRAM MTB Racing Team) op 5m22s

13. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker Genuins) op 7m10s

Tussenstand in de Wereldbeker mountainbike na zeven manches

1. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) – 1430 punten

2. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker Genuins) – 1422 punten

3. Alessandra Keller (Thömus Maxon) – 1312 punten

4. Jenny Rissveds (Team 31 IBIS Cycles) – 1260 punten

5. Loana Lecomte (Canyon-CLLCTV) – 1204 punten

6. Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing) – 1141 punten

7. Caroline Bohé (Ghost Factory Racing) – 1046 punten

8. Laura Stigger (Specialized Factory Racing) – 984 punten

9. Jolanda Neff (Trek Factory Racing XC) – 894 punten

10. Linda Indergand (Liv Factory Racing) – 753 punten

Bij de mannen ging de overwinning in Snowshoe naar David Valero. Het is voor de 33-jarige Spanjaard de eerste wereldbekerzege uit zijn carrière. Valero bleef in modderige en loodzware omstandigheden de Fransman Titouan Carod en Italiaan Luca Braidot voor. De Amerikaan Christopher Blevins en de Zwitser Filippo Colombo maakten de top-5 vol. Met Pierre De Froidmont (10e) eindigde er ook nog een Belg bij de eerste tien in Snowshoe.

🥇 David Valero (ESP) – Men Elite XCO🥇 Slip and slide at Snowshoe but it was @Valeromtb that eventually came out on top to take his first ever XCO World Cup win 👏 #MBWorldCup pic.twitter.com/TsrnDMXpVk — UCI MTB (@UCI_MTB) July 31, 2022