Lavreysen en Hoogland slaan sprinttoernooi over op EK baanwielrennen

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland doen op het EK baanwielrennen in München niet mee aan het sprinttoernooi. Vorig jaar wonnen beide sprinters nog goud en zilver op de Olympische Spelen op dat onderdeel. Bondscoach René Wolff geeft aan dat Lavreysen en Hoogland rust krijgen. Wel doen ze mee aan de teamsprint.

“De voorbereiding richting de Spelen van Tokio was langer dan normaal”, aldus Wolff. “We willen de sporters daarom wat meer ruimte geven voor rust, dat is ook onderdeel van de ontwikkeling. Daarnaast is dit een mooie kans om jongeren zich verder te laten ontwikkelen op Europees niveau.”

Dat is goed nieuws voor de 21-jarige Tijmen van Loon, die eerder deze zomer al Europees kampioen sprint werd bij de beloften. Van Loon is de enige Nederlandse man in het sprinttoernooi bij de mannen. De teamsprint gaat gereden worden door Lavreysen, Hoogland en starter Roy van den Berg.

Bij de vrouwen wordt de teamsprint gevormd door Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx. Laurine van Riessen en Steffie van der Peet doen mee aan de keirin. Op de sprint komen Van Riessen en Van de Wouw in actie, terwijl Lamberink en Van der Peet de 500 meter tijdrit betwisten.

Op de duuronderdelen vormen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip een duo op de koppelkoers, terwijl bij de vrouwen er een team opgesteld wordt op de ploegenachtervolging. Daarnaast doen Lonneke Uneken en Marit Raaijmakers mee aan de koppelkoers in München.

Sprintselectie Nederland voor het EK baanwielrennen 2022 in München (11-16 augustus)

Roy van den Berg: Teamsprint

Jeffrey Hoogland: Teamsprint

Harrie Lavreysen: Teamsprint

Tijmen van Loon: Sprint, Keirin

Shanne Braspennincx: Teamsprint

Kyra Lamberink: Teamsprint, 500 meter

Steffie van der Peet: Keirin, 500 meter

Laurine van Riessen: Sprint, Keirin

Hetty van de Wouw: Teamsprint, Sprint

Duurselectie Nederland voor het EK baanwielrennen 2022 in München (11-16 augustus)

Roy Eefting: Scratch

Yoeri Havik: Madison, Afvalkoers

Philip Heijnen: Omnium

Vincent Hoppezak: Puntenkoers

Jan-Willem van Schip: Madison

Maike van der Duin: Scratch, Omnium

Daniek Hengeveld: Teamachtervolging

Amber van der Hulst: Teamachtervolging

Marit Raaijmakers: Madison

Lonneke Uneken: Teamachtervolging, Madison, Puntenkoers

Mylène de Zoete: Teamachtervolging, Afvalkoers