Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes blikvangers in selectie KNWU voor EK wielrennen

Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes zijn de speerpunten in de selectie voor het EK wielrennen, dat in München zal plaatsvinden. Het parcours van dat Europees Kampioenschap is hoofdzakelijk vlak, waardoor er een kans is voor sprinters om de Europese titel mee naar huis te nemen. Jos van Emden, Ellen van Dijk en Riejanne Markus zullen in actie komen in het tijdrijden.

De mannen rijden in München op 14 augustus de wegrit, de vrouwen strijden op 21 augustus om de titel. Het kampioenschap voor de individuele tijdrit staat voor de mannen en vrouwen gepland op 17 augustus. Bondscoach Koos Moerenhout verwacht een sprint bij de mannen. “Met deze sterke ploeg kunnen we Fabio goed ondersteunen en willen we hem op de best mogelijke plek afzetten voor een massasprint.”

Ook bondscoach Loes Gunnewijk denkt dat dat scenario het meest waarschijnlijke is in de wegrit bij de vrouwen. “Lorena Wiebes is op dit moment een van de snelste vrouwen van het peloton, tijdens de Tour de France Femmes pakte ze op die manier twee ritoverwinningen. Lorena is dan ook de kopvrouw voor het EK. We hebben een mooie selectie met vrouwen waar het EK mooi in het wedstrijdprogramma past. We gaan voor dubbel goud.”

Selectie Nederland voor wegrit mannen EK 2022

Jos van Emden

Fabio Jakobsen

Danny van Poppel

Daan Hoole

Nils Eekhoff

Pascal Eenkhoorn

Jan Maas

Elmar Reinders

Selectie Nederland voor wegrit vrouwen EK 2022

Lorena Wiebes

Ellen van Dijk

Riejanne Markus

Demi Vollering

Charlotte Kool

Floortje Mackaij

Jeanne Korevaar

Anouska Koster

Selectie Nederland voor tijdrit mannen EK 2022

Jos van Emden

Selectie Nederland voor tijdrit vrouwen EK 2022

Ellen van Dijk

Riejanne Markus