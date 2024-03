zondag 10 maart 2024 om 13:21

Kniepijn dwingt Daniel Felipe Martínez tot opgave in Tirreno-Adriatico

Zoek vandaag in de slotetappe van Tirreno-Adriatico niet meer naar Daniel Felipe Martínez. Kniepijn zorgde ervoor dat de Colombiaan van BORA-hansgrohe niet meer verder kon. Zijn ploeg laat op social media weten dat de opgave van Martínez uit voorzorg is.

Martínez had in de slotetappe naar San Benedetto del Tronto al geen goed klassement meer te verdedigen. De 27-jarige coureur stond na zes etappes 34ste in het algemeen klassement, op ruim tien minuten van leider Jonas Vingegaard. Martínez cijferde zich de voorbije dagen ook al weg voor zijn ploeggenoot Jai Hindley, die zonder ongelukken als derde zal finishen in Tirreno-Adriatico.

Martínez kon de voorbije dagen dus geen hoofdrol vertolken in de Italiaanse rittenkoers, maar begon wel uitstekend aan zijn seizoen. In januari werd hij namelijk Colombiaans kampioen in het tijdrijden. Een maand later won hij liefst twee etappes in de Volta ao Algarve. In het eindklassement van de Portugese rittenkoers werd hij tweede, achter Remco Evenepoel.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico Due to knee problems during yesterday’s stage and to not take any further risks, @danifmartinez96 will not be taking on today’s final stage @TirrenAdriatico 🔱 Join us wishing him a swift recovery 🍀 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 10, 2024

Martinez werkt dit seizoen voornamelijk toe naar de Giro d’Italia (4-26 mei), waar hij als (mede)kopman van BORA-hansgrohe zal worden uitgespeeld.