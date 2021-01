Knieblessure houdt Maxime Chevalier aan de kant

Wielerflits Kort

Maxime Chevalier komt voorlopig niet in actie. De nog maar 21-jarige Fransman heeft namelijk een knieblessure opgelopen en mist daardoor de seizoensstart met zijn ploeg B&B Hotels.

Het Franse ProTeam laat op sociale media weten dat Chevalier, die vorig jaar in zijn eerste profjaar direct debuteerde in de Tour de France, de knieblessure tijdens een training heeft opgelopen. De coureur van Corsica moet een verplichte rustperiode inlassen en ontbreekt daardoor bij het trainingskamp van B&B Hotels in Spanje.

Wanneer Chevalier voor het eerst in actie kan komen in het nieuwe wielerjaar, is nog niet bekend. Vorig jaar startte hij zijn seizoen in de Ardèche Classic van eind februari. Zijn laatste koers was Parijs-Tours van 11 oktober.

🚑 Blessé au genou à l'entraînement, @maxxxchr est contraint d'observer une période de repos et ne participera pas au stage de début de saison du @BBHOTELSpbKTM en Espagne. Tous les #MenInGlaz lui souhaitent un prompt rétablissement. 🙏 📸 @FRJ_photo l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/gCYErfyVp1 — B&B HOTELS p/b KTM (@BBHOTELSpbKTM) January 12, 2021