Knaven (Team Ineos): “Vraag is of we met drie kopmannen gaan starten” zondag 21 juni 2020 om 11:06

Egan Bernal, Chris Froome of Geraint Thomas: wie is straks de absolute kopman van Team Ineos in de Tour de France? “Het is een situatie waarin we nog nooit hebben gezeten”, zo vertelt ploegleider Servais Knaven aan de NOS.

De 23-jarige Bernal hoopt dit jaar voor een tweede opeenvolgende keer de Tour de France te winnen, maar zal wellicht het kopmanschap moeten delen met Thomas, twee jaar geleden nog winnaar van ‘La Grande Boucle’, en viervoudig Tourwinnaar Froome. “Het is een hele puzzel”, aldus Knaven.

“We hebben het altijd goed gedaan met twee kopmannen, maar drie kopmannen is een ander verhaal. De vraag is of we met drie kopmannen gaan starten. We beginnen wellicht met twee kopmannen en een beschermde renner. Laten we straks eerst maar eens kijken naar het niveau van de renners. Dat is op dit moment erg lastig inschatten.”

De Britse sterrenformatie moet eerst nog tot een definitieve selectie komen voor de Tour. Volgens Cyclingnews is er al een voorselectie van tien renners, aangevoerd door Tourwinnaars Bernal, Froome en Thomas. Het is overigens nog maar de vraag of Froome in de Tour zal uitkomen voor Team Ineos, gezien de verregaande interesse van Israel Start-Up Nation.