‘Team Ineos zet Van Baarle in tienkoppige voorselectie Tour de France’ vrijdag 19 juni 2020 om 14:22

Team Ineos heeft een voorselectie van tien renners voor de aankomende Tour de France, dat meldt Cyclingnews. Naast de drie kopmannen Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome zit daar met Dylan van Baarle ook een Nederlander bij.

Ook oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Luke Rowe, Tao Geoghegan Hart, Andrey Amador en Jonathan Castroviejo staan op de longlist van de Britse miljoenenploeg. Team Ineos kan in totaal acht renners opstellen als op 29 augustus de Tour moet beginnen in Nice. Dat betekent dat twee van de genoemde renners slecht nieuws krijgen.

Ten opzichte van vorig jaar ontbreken Gianni Moscon (die geen grote rondes rijdt dit jaar) en Wout Poels (vertrokken naar Bahrain McLaren) in de selectie van Team Ineos. Thomas, Bernal, Castroviejo, Kwiatkowski, Rowe en Van Baarle maakten toen wel deel uit van de winnende Tourploeg. Chris Froome ontbrak vanwege zijn zware blessure.

In het geval Chris Froome tussentijds zou vertrekken – die geruchten worden steeds hardnekkiger – kan Team Ineos dus kiezen uit een andere renner uit de voorselectie. De viervoudig Tourwinnaar zou graag in zijn eentje het kopmanschap dragen, maar bij zijn huidige team is deelt hij die rol. Israel Start-Up Nation heeft naar verluidt verregaande interesse in Froome. Een transfer in augustus behoort tot de mogelijkheden.

Voorselectie Team Ineos voor de Tour de France (29 augustus-20 september)

Andrey Amador

Dylan van Baarle

Egan Bernal

Jonathan Castroviejo

Chris Froome

Tao Geoghegan Hart

Michal Kwiatkowski

Luke Rowe

Pavel Sivakov

Geraint Thomas