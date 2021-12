Klimmers aan zet in de Challenge Mallorca 2022

De Challenge Mallorca zal in 2022 doorgaan van 26 tot 30 januari. De etappekoers heeft via Twitter zijn parcours bekendgemaakt. Met drie van de vijf etappes die eindigen met een beklimming lijkt het spek voor de bek van de klimmers.

De tweede, derde en vijfde etappe van de Challenge Mallorca eindigen in 2022 allemaal met een loodzware finish bergop. De bergen worden niet geschuwd in de Mallorca Challenge volgend jaar. De overige twee etappes eindigen op een helling, maar kennen onderweg ook meer dan een hellend parcours. Het is duidelijk dat de klimmers zullen afzakken naar Mallorca in januari.

De Challenge Mallorca is een serie van eendagswedstrijden die wordt verreden op het Spaanse eiland Mallorca. Er wordt dus geen eindklassement opgemaakt over de vijf etappes heen. Het is van 2011 geleden dat de etappekoers vijf wedstrijden kent, de vorige jaren waren het er telkens maar vier. Vorig werd er gewonnen door respectievelijk Ryan Gibbons, Jesús Herrada, Winner Anacona en André Greipel.

💪 Buenas noticias: en la edición de 2022 recuperamos los cinco trofeos diez años después. En este hilo os presentamos las cinco pruebas que componen la #ChallengeCiclistaMallorca2022 🚴🚴‍♂️😍 1️⃣ Miércoles 26 enero: Trofeo Calvià (154,7 km). Recorrido rompepiernas para empezar pic.twitter.com/wT8QHOnaMA — ChallengeMallorca (@ChallengeMca) December 20, 2021