Challenge Mallorca uitgebreid naar vijfdaagse

De Challenge Mallorca is begin volgend jaar een vijfdaagse. De afgelopen jaren duurde de wedstrijdreeks, met elke dag een UCI 1.1-wedstrijd, op het Spaanse eiland vier dagen.

Organisator Unisport Consulting heeft bekendgemaakt dat de traditionele koers naar Palma de Mallorca terugkeert in de Challenge Mallorca. Die wedstrijd ontbrak afgelopen seizoen. De keuze is er voor 2022 op gevallen om geen andere koers in te wisselen, maar om de Trofeo Palma toe te voegen aan de editie van 2021. De laatste keer dat de Challenge Mallorca een vijfdaagse was, was in 2011. Toen gebeurde dat vanwege financiële problemen.

Dit jaar werd de Challenge Mallorca vanwege de coronacrisis verplaatst van januari naar mei. Ryan Gibbons, Jesús Herrada, Winner Anacona en André Greipel wisten toen de vier manches te winnen.

Challenge Mallorca 2022

Trofeo Calvià (26 januari)

Trofeo Pollenca-Port d’Andratx (27 januari)

Trofeo Serra de Tramuntana (28 januari)

Trofeo Alcúdia-Port d’Alcúdia (29 januari)

Trofeo Playa de Palma-Palma (30 januari)