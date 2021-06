Klimmer Lars Quaedvlieg wordt alleen maar beter: “Er zit nog rek op”

De Nederlandse wegen zijn te vlak voor Lars Quaedvlieg uit Maastricht. Hij zoekt het liever wat verder over de grens, in Kameroen, Rwanda of Chili. Als de weg omhoog loopt, is hij op z’n best. Dat liet hij ook afgelopen weekend zien in de Ronde van Malopolska in Polen. In de vierdaagse koers met veel hoogtemeters reed hij naar een zesde plek in de eindklassering. “Ik ben een pure klimmer.”

Quaedvlieg (26) koerst al sinds z’n twaalfde. Tegenwoordig combineert hij het fietsen bij wielervereniging De Volharding met zijn werk als data-engineer. Tot een grote doorbraak in het wielrennen kwam het door omstandigheden nog niet, maar voor de toekomst sluit Quaedvlieg niks uit.

“Ik ben dan misschien ‘al’ 26, maar tussen 2014 en 2017 heb ik door een langslepende blessure bijna niet gekoerst. Ik heb zelfs een tijdje helemaal niet gefietst omdat ik in het buitenland was. Daarom heb ik ook nooit bij de beloften gefietst. Met dat in het achterhoofd denk ik dat er nog wel wat rek op zit, ik ben nog niet afgeschreven.”

Ronde van Malopolska

Dat hij nog niet afgeschreven is, liet Quaedvlieg zien in de Ronde van Malopolska afgelopen week. Met de gelegenheidsploeg Global Cycling Team reisde hij naar Polen af voor de meerdaagse heuvelkoers. “Normaal gesproken hadden we deze koers misschien niet gereden, dan zoeken we het nog wat verder op. Maar de mogelijkheden zijn nu wat beperkter.”

Net als vorig jaar begon de ronde met een korte proloog, grotendeels bergop. Quaedvlieg zette de zevende tijd neer. “Dat was 600 meter bergop, een paar honderd meter naar beneden en dan weer 600 meter bergop. Bij de finish was iedereen longblaasjes aan het kuchen, niet van de corona, maar van de korte, intensieve inspanning.”

De eerste etappe in lijn ging over heuvelachtig terrein met een finish bergop. “Er werd gewoon heel hard gereden, dan is het een kwestie van wie het snelste daar omhoog kon fietsen.” Quaedvlieg kon lang met de besten mee en kwam als vijfde over de finish. Die prestatie wist hij te herhalen in de laatste etappe. Uiteindelijk sloot hij de ronde af met een zesde plek in het eindklassement.

Bevestiging

“Voor velen zal deze klassering als een verrassing gekomen zijn, maar ik wist van mezelf dat ik dik in orde was. Ik heb hier acht, negen maanden voor getraind zonder te koersen. Dan is het fijn dat ik de bevestiging krijg dat het niet voor niks is geweest.” Een overstap naar de profs ziet hij dus wel zitten. “Uiteraard zou het leuk zijn als ik er uiteindelijk m’n geld mee kan verdienen, maar ik ben wel op zoek naar een ploeg met een buitenlands programma. In vlakke koersen kan ik prima meekomen, maar ik kom er niet goed tot m’n recht.”

De rest van het jaar is het programma mede door corona nog onzeker. Wel kwalificeerde Quaedvlieg zich voor het NK tijdrijden op 16 juni in Emmen. Over de uitslag maakt hij zich geen illusies. “Met mijn gewicht ben ik zeker geen tijdrijder. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En met de Muur van Emmen zit er toch nog wat stijging in.”