Klim naar Valdeblore la Colmiane keert terug in parcours Parijs-Nice 2020 woensdag 8 januari 2020 om 12:16

Parijs-Nice keert dit seizoen terug naar Valdeblore la Colmiane. Dat werd vandaag bekendgemaakt bij de onthulling van het parcours van de 78e editie. De Franse etappewedstrijd deed de klim voor het laatst aan in 2018.

De achtdaagse rittenkoers start op zondag 8 maart in het departement Yvelines. Een week later is er de traditionele slotrit met start en aankomst in Nice. Gisteren werd al bekend dat Nippo Delko Provence en Arkéa–Samsic dit jaar een wildcard krijgen.

Kasseiklim

De ‘Koers naar de zon’ begint dit jaar met een 154 kilometer lange rit met start en aankomst in Plaisir. In de finale wacht de renners op vijf kilometer van het einde een kasseienklim. In de etappes naar Chalette-sur-Loing en La Châtre zullen de sprinters om de etappezege strijden. De individuele tijdrit in en rond Saint-Amand-Montrond is tien kilometer korter dan vorig jaar en gaat volgens de organisatie over een technische route.

Valdeblore la Colmiane scherprechter

In de lange overgangsrit van Gannat naar La Côte-Saint-André volgt er op papier een nieuwe mogelijkheid voor sprinters. De etappe naar Apt biedt kansen voor aanvallers. Daags voor het einde zal de rit met aankomst bergop naar het ski-gebied Valdeblore la Colmiane van grote invloed zijn. De slotklim is 16,3 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3%. Parijs-Nice deed deze klim voor het laatst aan in 2018. Simon Yates sloeg er destijds een dubbelslag, al moest hij de leiderstrui een dag later afgeven aan Marc Soler.

Geen Col d’Èze en Promenade des Anglais

Een dag later volgt de slotrit met start en aankomst in Nice. De Col de La Porte is onderweg de voornaamste hindernis. De organisatie laat de Col d’Èze links liggen. De finish is niet zoals gebruikelijk op de Promenade des Anglais, maar voor het voetbalstadion Allianz Arena.

Etappeschema Parijs-Nice 2020

1. zo 8-3: Plaisir-Plaisir (154 km)

2. ma 9-3: Chevreuse – Chevreuse – Chalette-sur-Loing (166,6 km)

3. di 10-3: Chevreuse – Chalette-sur-Loing – La Châtre (212,5 km)

4. wo 11-3: Saint-Amand-Montrond (tijdrit 15,1 km)

5. do 12-3: Gannat – La Côte-Saint-André (227 km)

6. vr 13-3: Sorgues – Apt (160,5 km)

7. za 14-3: Nice – Valdeblore la Colmiane (210,5 km)

8. za 15-3: Nice – Nice (113,5 km)

