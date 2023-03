Klacht ingediend bij NOS over Danny Nelissen wegens grensoverschrijdend gedrag

Tegen wielercommentator en oud-renner Danny Nelissen (52) is een klacht ingediend bij de NOS wegens grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om ongewenste en seksueel getinte opmerkingen tegen zijn voormalige collega Marijn de Vries, zo meldt De Gooi- en Eemlander.

De klacht is al sinds begin 2022 bekend bij de directie van de NOS en sinds 2016 bij leidinggevenden op de sportredactie. Voor zover bekend werden er geen verdere maatregelen genomen en is er ook geen onderzoek gestart naar het gedrag van Nelissen.

Marijn de Vries ging in een column in NRC uitgebreid in op haar ervaringen achter de schermen bij het NOS-programma De Avondetappe. De oud-wielrenster en journalist deed dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen over meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen NOS Sport. Als slachtoffer voelde De Vries zich niet gehoord.

“Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen. Dan heeft hij het over wijven. En neuken”, schrijft ze. “Stel je voor hoe dat aan je vreet. Hoe je aan jezelf gaat twijfelen. Hoe machteloos je je voelt. Hoe je daar geen kant mee op kunt. Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen”, schreef ze.

Lees meer: Marijn de Vries slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag bij De Avondetappe

Lees meer: KNWU reageert op column Marijn de Vries: “Spreek je uit en laat je horen, we luisteren”

Nelissen wil nog niet reageren: “Ik kies zelf mijn moment”

Nelissen werd door het Noord Hollands Dagblad om een reactie gevraagd. Hij reageerde niet op die verzoeken. Bij De Limburger gaf de oud-prof van PDM, TVM en Rabobank zondagavond wel een korte reactie. “Ik ga nu niet reageren. Als ik alles heb bekeken, volgt mijn reactie. Dat kan morgen zijn, volgende week of volgende maand. Ik kies zelf mijn moment”, aldus de NOS-wielercommentator.

Op vragen wat hij vindt van de beschuldigingen van De Vries en van de klacht die zij al in 2016 tegen hem indiende, wil Nelissen geen antwoord geven. “Er zijn een heleboel mensen die toen niet in die auto hebben gezeten maar afgelopen dagen toch van alles hebben geroepen”, gaf hij nog wel aan.

Zondag werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct opstapt na meerdere meldingen en verhalen van onder meer pestgedrag, intimidatie dan wel seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken op de werkvloer. Dit zijn meldingen uit de laatste twintig jaar. Vanuit de omroep zijn excuses gemaakt vanwege de onveilige werksfeer. Onderzoek van de Volkskrant bevestigde dit weekend het beeld van een onveilig werkklimaat op de redactie van NOS Sport. In een artikel, waarvoor de krant sprak met meer dan dertig medewerkers en voormalig medewerkers van NOS Sport, kwam meer informatie aan het licht over misstanden op de sportredactie. Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie gaat extra onderzoek doen naar de meldingen, die zijn gedaan nadat de NOS in december 2022 onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag bij de sportafdeling. Volgens een externe vertrouwenspersoon vinden de melders dat door de top binnen NOS Sport te weinig is gedaan met meldingen en signalen over dat wangedrag. Voor een aantal personen heeft het schandaal al gevolgen. Janke Dekker, voorzitter van meldpunt Mores en de vrouw van Tom Egbers, stopt bij het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuur- en televisiesector. Er was de afgelopen dagen al veel kritiek op haar dubbelrol. Voor medewerkers van NOS Sport was het een reden zich niet bij Mores te melden. Dekkers man, sportpresentator Tom Egbers, was dit weekend niet te zien op televisie. Het is onduidelijk of hij terugkeert