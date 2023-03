KNWU reageert op column Marijn de Vries: “Spreek je uit en laat je horen, we luisteren”

De KNWU heeft gereageerd op de column van Marijn de Vries. De wielerjournaliste vertelde in haar column dat ze slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag bij het NOS-programma De Avondetappe.

“De KNWU wil haar waardering uitspreken voor Marijn dat ze deze kwestie in de openbaarheid heeft gebracht en dat ze gedeeld heeft wat dit met haar persoonlijk heeft gedaan. Beschadigd, gekleineerd, genegeerd. De KNWU wil openlijk en onvoorwaardelijk haar steun uitspreken aan Marijn, iemand die veel betekent in en veel doet voor de wielersport”, staat er te lezen op de site van de KNWU.

Verder brengt de KNWU ook nog een statement naar buiten: “De KNWU van de gelegenheid gebruik maken om ieder die geconfronteerd is geweest met ongewenst gedrag het voorbeeld van Marijn te volgen: spreek je uit en laat je horen, we luisteren.” Het bericht op de website is ondertekend door Wouter Bos en Maurice Leeser van de KNWU.

