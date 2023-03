Marijn de Vries slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag bij De Avondetappe

Marijn de Vries (44) is in een column in NRC uitgebreid ingegaan op haar ervaringen achter de schermen bij het NOS-programma De Avondetappe. De oud-wielrenster en journalist doet dat naar aanleiding van recente ontwikkelingen over meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen NOS Sport. Als slachtoffer voelde De Vries zich niet gehoord.

In de column spreekt De Vries zich fel uit. Ze blikt terug op een Tour de France-zomer waarin ze drie weken met de NOS op pad was om de Tour te volgen als analist. “Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen. Dan heeft hij het over wijven. En neuken”, schrijft ze.

De Vries hoort van anderen dat de collega ook zo over haar praat, maar wordt toch weer geconfronteerd met diezelfde collega in de auto. Ze geeft aan er niet van gediend te zijn, maar het stopt niet. Dit leidt ertoe dat ze naar de eindredactie stapt om deze collega te mijden tijdens de geplande auto-ritten.

Het jaar erop mag De Vries terugkomen als analist, maar niet meer drie weken lang. Ze schrijft dat ze zich eenzaam voelde, omdat er lacherig werd gedaan over haar eerdere melding. “Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel”, aldus De Vries. Ze werd daarna niet meer gevraagd als analist door de NOS en kreeg niet te horen waarom.

Machteloos

“Stel je voor hoe dat aan je vreet. Hoe je aan jezelf gaat twijfelen. Hoe machteloos je je voelt. Hoe je daar geen kant mee op kunt. Zes jaar geleden werden vrouwen met zulke verhalen zelden serieus genomen”, voegt ze daar nog aan toe. “Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen.”

De columniste, die tegenwoordig bij Sporza wieleranalist is, geeft aan dat ze vorig jaar opnieuw melding heeft gedaan bij de NOS-directie.

De naam van de collega in kwestie noemt Marijn de Vries niet in haar column. De volledige column kan je hier lezen.

Donderdag werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport opstapt na meerdere meldingen van onder meer pestgedrag, intimidatie dan wel seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken. Dit zijn meldingen uit de laatste twintig jaar. Vanuit de omroep zijn excuses gemaakt vanwege de onveilige werksfeer. Een onafhankelijke commissie gaat extra onderzoek doen naar de meldingen, die zijn gedaan nadat de NOS in december 2022 onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag bij de sportafdeling. Volgens een externe vertrouwenspersoon vinden de melders dat door de top binnen NOS Sport te weinig gedaan is met meldingen en signalen over dat wangedrag.