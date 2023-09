maandag 18 september 2023 om 17:34

Kim Cadzow verruilt Jumbo-Visma voor EF Education-Cannondale

Kim Cadzow verdedigt vanaf volgend jaar de kleuren van EF Education-Cannondale. De 21-jarige Nieuw-Zeelandse tekende eind 2022 nog een contract voor twee seizoenen bij Jumbo-Visma, maar verlaat de Nederlandse ploeg al na één jaar voor een nieuw Amerikaans avontuur.

Cadzow kan worden gezien als een laatbloeister. Ze stapte vijf jaar geleden als triatleet voor het eerst op de fiets. Ze liet al snel mooie resultaten zien, maar vond het hardlooponderdeel minder leuk. Haar coach moedigde haar vervolgens aan om zich toe te leggen op fietsen. Zonder enige verwachtingen verruilde Cadzow begin 2021 de triatlon voor het wielrennen. Het ging vervolgens heel erg snel.

In dienst van de bescheiden Britse wielerploeg Team Torelli maakte ze indruk met een vijfde plaats in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Ook werd ze veertiende in de Grand Prix de Morbihan en zestiende in La Classique Morbihan. Jumbo-Visma was er vervolgens als de kippen bij om Cadzow een tweejarig contract voor te schotelen.

Dit jaar besloot de Nieuw-Zeelandse klimster zich in Spanje te vestigen om het trainingsschema en wedstrijdprogramma van Jumbo-Visma te kunnen volgen. Ze liet zich de voorbije maanden, in haar eerste seizoen op het allerhoogste niveau, zien in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen (17e in het eindklassement) en de Tour of Scandinavia. In die laatste koers werd ze zelfs derde in de koninginnenrit naar Norefjell.

Stap naar de wereldtop

Cadzow had eigenlijk nog een doorlopend contract bij Jumbo-Visma tot eind 2024, maar vertrekt dus al eerder naar een andere ploeg. Esra Tromp, die sinds kort als algemeen directeur aan het team is verbonden, is zeer enthousiast over de nieuwe aanwinst. “Op de fiets is Kim echt een monster. Ze wil alles uit zichzelf halen en ze geeft niet op. Ze gaat altijd tot het gaatje en dat is cool om te zien.”

“Ze heeft het wielrennen pas enkele jaren geleden ontdekt, maar ze heeft een ongelofelijke aanleg voor het klimwerk. Het doel is om met Kim een traject aan te gaan, om haar zo te laten uitgroeien tot een van de beste klimsters ter wereld. Dat is haar droom en die willen we ook laten uitkomen”, legt Tromp de lat hoog.