Kilian Frankiny (28) hangt zijn fiets aan de haak

Kilian Frankiny stopt met koersen. Dat meldt hij op zijn sociale media. Het lukte de 28-jarige Zwitser, die zijn profcarrière in 2017 bij BMC, na het wegvallen van Qhubeka-NextHash niet meer om een nieuwe ploeg te vinden.

Frankiny stapte met serieuze adelbrieven over naar de profs. In 2016, zijn laatste jaar bij de beloften, won hij onder andere de prestigieuze Giro Ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc. Ook werd hij derde in de Tour de Alsace en vijfde in de U23-versie van de Ronde van Lombardije.

Eenmaal tussen de beroepsrenners bleven de grote resultaten achterwege. In zijn eerste jaar bij Groupama-FDJ, 2019, eindigde de klimmer wel knap als eenentwintigste in de Ronde van Spanje. Een jaar later, in zijn tweede seizoen voor het Franse team, reed hij twee keer top-vijf in een Girorit.

In zijn slotseizoen bij Qhubeka NextHash miste Frankiny door een zware valpartij in de Ronde van Polen zijn najaar. Hij kreeg hierdoor niet meer de kans om zich in de kijker te rijden.