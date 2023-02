Kévin Vauquelin opgelucht na winst in Tour du Var: “Eindelijk”

Kévin Vauquelin behaalde vrijdag zijn eerste overwinning als prof. De 21-jarige Fransman van Arkéa-Samsic staat te boek als groot talent, maar winnen lukte hem nog niet. “Eindelijk, mijn eerste zege na tien podiumplaatsen vorig jaar”, vertelde hij na de finish van de openingsrit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

“Dit voelt echt goed”, aldus een opgeluchte Vauquelin, die solo finishte voor Neilson Powless, Kevin Geniets en Aurélien Paret-Peintre. “De wedstrijd spatte uit elkaar op de heuveltjes, waar onze sterke groep wegreed. Een kilometer voor de meet reed ik als een baanrenner weg. Ik had meteen een voorsprong en behield dat verschil. Ik ben blij om te winnen van zulke goede renners.”

In het algemeen klassement heeft Vauquelin nu een voorsprong van negen seconden op Powless, elf op Geniets en negentien op Paret-Peintre. Het eerstvolgende peloton op 35 seconden. “Ik pa nu mijn leiderstrui verdedigen”, kondigt de kopman van Arkéa-Samsic aan. “Mijn voordeel is dat ik de wegen ken waarop we ge komende dagen gaan rijden. Dit succes is al binnen en nu ga ik strijden om het eindklassement in de Tour du Var.”

Twee weken geleden was Vauquelin nog vierde in de Ster van Bessèges. Daar heeft hij lering uit getrokken. “Ik heb alles geanalyseerd en geleerd van mijn fouten. Daardoor kon ik nu de juiste inspanning leveren toen het nodig was. Die moeite heeft zich nu uitbetaald met dit succes en een reeks mooie prestaties. Deze zege is voor mij ook een nieuwe trigger.”

Lees meer: Kévin Vauquelin boekt eerste profzege in Tour du Var