Kévin Vauquelin boekt eerste profzege in Tour du Var

Kévin Vauquelin heeft de eerste etappe in de Tour du Var op zijn naam geschreven. De 21-jarige Fransman was met een snuggere aanval Neilson Powless en Kévin Geniets te slim af.

Julien Bernard (Trek-Segafredo) was de opvallende eerste aanvaller van de dag in de openingsrit van de Tour des Alpes Maritimes et du Var, kortweg de Tour du Var. De ervaren Fransman heeft dan ook een speciale band met deze rittenkoers. Twee jaar terug boekte hij in de slotrit zijn eerste, en vooralsnog enige, profzege. Had hij een plan om dat vandaag over te doen?

Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur), Mads Ostergaard Kristensen (Leopard TOGT), Florian Rapiteau (St-Michel-Mavic-Auber 93) en Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) vertegenwoordigden de continentale ploegen in de kopgroep. Hun voorsprong werd nooit groter dan vier minuten, dankzij het harde werk van Cofidis.

Bernard wilde zich niet zomaar laten meedrijven. De Fransman zette beide tussensprints naar zijn hand, maar liet zich vervolgens terugzakken. Bernard zag het zinloze van zijn inspanningen in, en gelijk had hij. Want op tien kilometer van de streep was ook het verhaal van de rest uit.

AG2R-Citroën schept chaos

In de finale lagen nog een drietal korte puistjes te wachten, die kort op elkaar volgden. AG2R Citroën nam daar het commando over. Pierre Gautherat maakte de verschillen in dienst van Aurélien Paret-Peintre, die op zijn beurt moest afrekenen met Kévin Geniets (Groupama-FDJ), Neilson Powless (EF Education-EasyPost) en Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic).

Op de vlakkere tussenstukken was de samenwerking echter niet optimaal. Daarvan profiteerde Vauqelin op een kleine anderhalve kilometer van de streep. De Fransman zette vol aan en pakte meteen een drietal seconden. Powless probeerde het gaatje nog te dichten, maar kwam te kort. Vauquelin is ook de eerste leider.