Kevin Rivera wil zich bewijzen bij Gazprom-RusVelo: “Ik ben nu een stuk volwassener”

Kevin Rivera hoopt zich in 2022, na twee moeilijke jaren, weer van zijn beste kant te laten zien als renner van Gazprom-RusVelo. De 23-jarige klimmer uit Costa Rica leek voorbestemd voor de absolute top, maar kende geen gelukkige periode bij Bardiani-CSF-Faizanè. Ik voel wel dat het nu langzaam weer de goede kant opgaat”, klinkt het in gesprek met Bici.PRO.

Rivera en Bardiani-CSF-Fainzanè: het bleek al vrij snel geen gelukkig huwelijk. De entourage van Kevin Rivera liet weten dat de jonge klimmer zich niet comfortabel voelde bij de ploeg, maar ook Bardiani-CSF-Faizanè was niet tevreden over het functioneren van Rivera. Beide partijen besloten in juli per direct uit elkaar te gaan. Rivera blikt nu terug op een moeilijke periode en probeert de vinger op de zere plek te leggen. Waar ging het nu precies mis?

Rivera heeft het onder meer over een te hoog verwachtingspatroon. Dat was al het geval in zijn eerste jaren bij Androni Giocattoli-Sidermec. Rivera werd vaak in een adem genoemd met toptalenten als Egan Bernal en Iván Sosa, die ook hun voordoop beleefden in het tenue van Androni. “Dat was niet helemaal eerlijk. Ik had graag op meer geduld gehoopt, al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik er zelf ook een beetje in begon te geloven. Ik heb zelf ook fouten gemaakt.”

“Ik ben geen Remco Evenepoel”

“Ik had al snel door dat ik bergop mooie dingen kon laten zien, maar je moet ook de tijd krijgen om te leren en te groeien. Je kunt dan wel beschikken over de motor, maar je hebt als renner ook tijd nodig. Ik ben niet moeilijk te coachen, dat klopt niet. Je bent als jonge renner nu eenmaal wisselvallig. Ik wissel goede prestaties af met mindere momenten. Ik ben volgens sommige mensen een fenomeen, maar ik ben geen Remco Evenepoel…”

Rivera hoopt nu, in een nieuwe omgeving, wel de stap te maken naar de absolute wereldtop. De jongeling spreekt vol lof over zijn nieuwe werkgever. “Het is nu zaak om weer opnieuw te koersen. Dat heb ik al een hele lange tijd niet gedaan. Dat voel je gewoon, zelfs op training. Ik voel dat het langzaam weer de goede kant opgaat. Ik heb enkele moeilijke maanden achter de rug, maar ik voel me nu wel een stuk volwassener”, aldus Rivera.

Rivera begint zijn seizoen in februari met de Ronde van Valencia.