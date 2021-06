Kévin Reza (33) kondigt zijn afscheid aan

Kévin Reza hangt aan het eind van het seizoen zijn fiets aan de haak. Voor de sprinter van B&B Hotels, die vorige maand 33 jaar werd, zit er dan een elfjarige profcarrière op.

Reza licht in een persbericht van zijn ploeg zijn afscheid toe. “Mijn besluit is de afgelopen weken tot stand gekomen. De nervositeit in het peloton, de risico’s die sommige renners nemen, alle inspanningen steeds weer, mijn kont uit het zadel, keer op keer… Ik heb het gevoel dat ik het niet langer kan opbrengen allemaal.”

Zijn recente deelname aan de Baloise Belgium Tour heeft zijn standpunt niet veranderd. “Ik heb mezelf altijd voorgehouden dat op de dag dat ik mijn missie steeds moeilijker kon vervullen, ik mijzelf de juiste vragen moest stellen. In België merkte ik dat mijn fysieke conditie nog goed was, maar dat mijn hoofd niet langer volgde. Mijn lichaam kan niet langer met zulke druk omgaan. Op televisie ziet de voorbereiding op een sprint er vloeiend en simpel uit, maar in werkelijkheid is het heel anders.”

‘Nu merk ik dat het moment is gekomen’

Nadat hij in 2016 in de Vuelta a España al eens hard ten val kwam, wil Reza zijn leven niet langer op het spel zetten. “Het was verschrikkelijke uitdaging om terug op de fiets te komen na die val. Zo wilde ik mijn carrière niet beëindigen. Ik wilde laten zien dat ik op topniveau kon terugkeren. Nu merk ik dat het moment is gekomen en ik heb er geen problemen mee om dat te zeggen. Voor veel renners is afscheid nemen een taboe, maar ik heb er echt geen moeite mee.”

Volgende week zaterdag staat de Franse renner niet aan de start van de Tour de France. “In juli wil ik fysiek en mentaal uitrusten om in mijn laatste wedstrijden goed te presteren. Daarna is het tijd om na te denken over mijn nieuwe carrière. Ik weet nog niet exact hoe mijn toekomst eruitziet, maar als ik kansen krijg ga ik die zeker bekijken.”