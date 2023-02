Keuze genoeg voor INEOS Grenadiers in Omloop Het Nieuwsblad

Aan toppers geen gebrek bij INEOS Grenadiers voor Omloop Het Nieuwsblad. De Britse formatie kan zaterdag rekenen op vier zeer sterke pionnen: Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski, Ben Turner én Magnus Sheffield.

De meeste ogen zijn waarschijnlijk gericht op Tom Pidcock. Er is de 23-jarige Britse alleskunner veel aan gelegen om te schitteren in het voorjaar. Pidcock zette zelfs vroegtijdig een punt achter zijn crosseizoen, allemaal in functie van zijn wegseizoen. “Er zijn tal van mogelijkheden tot eind april. Een periode waarin hij met de conditie kan spelen en overal moet kunnen meedoen om te winnen”, liet zijn coach Kurt Bogaerts onlangs nog weten.

Met de vorm van Pidcock zit het wel snor, want in aanloop naar Omloop Het Nieuwsblad won hij in de Volta ao Algarve de lastige rit met aankomst op de Alto do Malhão. Zijn ploeg INEOS Grenadiers kan zaterdag echter meerdere pionnen uitspelen. Zo was Turner dit jaar al winnaar van de Vuelta a Murcia en tweede in de Jaén Paraiso Interior, werd Sheffield vierde in de Tour Down Under en van Kwiatkowski weten we wat hij allemaal kan in het eendaagse werk.

Connor Swift, Luke Rowe en Brandon Smith Rivera maken eveneens deel uit van de INEOS Grenadiers-selectie voor de eerste grote Vlaamse kasseiklassieker van 2023. De Ecuadoraan Jhonatan Narváez was ook voorzien voor komende zaterdag, maar is om onbekende redenen buiten de definitieve selectie gelaten.

