Pidcock ambitieus voor wegseizoen: “Van Omloop tot en met Luik meedoen voor winst”

Tom Pidcock begint vandaag in de Volta ao Algarve (15-19 februari) aan zijn wegcampagne. De Portugese rittenkoers is voor de Britse alleskunner vooral een opwarmer voor de daaropvolgende voorjaarsklassiekers. “Van de Omloop tot en met Luik-Bastenaken-Luik wil hij met de conditie spelen en overal meedoen voor winst”, stelt zijn trainer Kurt Bogaerts in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Er is Pidcock veel aan gelegen om te schitteren in het voorjaar. De 23-jarige coureur zette vroegtijdig een punt achter zijn crosseizoen, allemaal in functie van zijn wegseizoen. Toch wist hij in het veld enkele gedenkwaardige duels uit te vechten met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, de twee grootmeesters in de cross. “Vergeleken met eerdere jaren zat hij er in de rechtstreekse duels met Van Aert en een Van der Poel op topniveau, toch wel goed tussen”, concludeert Bogaerts.

“En dat in een trainingsfase. Daar heeft hij voldoening en vertrouwen uit geput.” Toch zal Pidcock niet met torenhoge ambities van start gaan in de Volta ao Algarve, zijn eerste wegkoers van 2023. “Maar hij is al wel beter dan vorig jaar. Vorige week kreeg hij wel wat af te rekenen met maagproblemen, weliswaar zonder dat er een dag training bij inschoot. We zien wel. Prestatiedruk is er op dit moment nog niet. Bedoeling is dat hij vanaf nu progressief gaat groeien in het seizoen.”

Klassementsambities voor Tirreno-Adriatico

Pidcock hoopt echter al snel naar zijn topvorm te groeien, want de eerste topklassiekers volgen al vrij snel. “Als je één week later goed wil zijn in de Strade Bianche, is een deftig niveau in Omloop Het Nieuwsblad toch al noodzakelijk. Daarna volgen afwisselend kassei- en klimklassiekers. Met tal van mogelijkheden tot eind april. Een periode waarin hij met de conditie kan spelen en overal moet kunnen meedoen om te winnen”, verwacht zijn coach.

Pidcock houdt zich dit seizoen nog niet echt bezig met het rijden van klassementen, al volgt er in Tirreno-Adriatico wel een eerste examen als klassementsman. “Maar hij blijft voorlopig nog twee paden bewandelen”, aldus Bogaerts.