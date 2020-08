Kenners nuanceren: “Actie van Groenewegen was erover, maar geen moordaanslag” donderdag 6 augustus 2020 om 13:09

Dylan Groenewegen is sinds gisteren kop van Jut op sociale media. Vooral Patrick Lefevere schreeuwde zijn woede uit. “Deze kerel hoort thuis in de gevangenis”, klonk het bijzonder scherp. De meningen van de meer objectieve kenners zijn een stuk genuanceerder. Al is tezelfdertijd ook iedereen overtuigd: “Zo’n actie kan niet en moet bestraft worden.”

Oliver Naesen: “Hij is een typische sprinter”

Het was in de Eurométropole Tour van 2016 dat Oliver Naesen het aan de stok kreeg met Groenewegen nadat die de deur had dichtgedaan in volle sprint. Naesen nam toen het woord ‘crapuleus’ in de mond en noemde de Nederlander een bowlingbal die iedereen omver kegelt. Ook de woorden ‘achterlijken’ en ‘deb’ werden uitgespuwd.

Vandaag nuanceert Naesen. “Naast de fiets is Dylan een aangename, vriendelijke kerel”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Maar op de fiets is hij een typische sprinter. Zet hem in de laatste rechte lijn en hij verandert in een killer, zoals allemaal. Die mannen zetten allemaal hun verstand op nul. Ik ken maar één uitzondering: André Greipel. Dat is een gentleman en hij speelt het altijd fair. Maar die krijgt dan overal de kritiek dat hij te braaf is.”

Naesen kaart liever twee andere problemen aan, namelijk de gevaarlijke aankomst daar in Katowice én de laksheid van de wedstrijdjury. “Er bestaan regels voor de sprint. Je moet bijvoorbeeld je lijn houden. Dat wordt nooit nageleefd, maar de jury grijpt amper in. Tenzij in de Tour, omdat de hele wereld meekijkt. Of als je Bouhanni heet, omdat die al te veel mispeuterd heeft. Maar een gemiddelde sprint zou veel zuiverder verlopen als de jury consequenter ingrijpt en strenge straffen uitdeelt.”

Frank Hoste: “Normaal sprint hij wel rechtdoor”

Frank Hoste is zelf een ex-topsprinter en oud-winnaar van de groene trui. “Normaal sprint Groenewegen rechtdoor. Als hij opgesloten zit, gaat hij niet kwakken”, begint hij zijn relaas. “Ik vind hem geen gemene sprinter. Gisteren was dat helaas anders. Wat hij deed, kan gewoon niet. Het was er ver over.”

“Groenewegen lag op kop en kiest zijn lijn op twee meter van de nadar. Wanneer Jakobsen komt, begint hij te schuiven. Nog geen ramp, zolang je terug naar het midden gaat als de ander blijft komen. Maar dat doet hij niet: hij blijft uitwijken en zet op het einde nog zijn elleboog. Dat is opzettelijk. En geloof me: een sprinter wéét dat er dan gevallen wordt, onvermijdelijk. Daarom kan je dit nooit goedpraten.”

Robbie McEwen: “Correcte diskwalificatie” Ook voormalige topsprinter Robbie McEwen lijkt enig begrip te tonen. “De actie van Groenewegen was er een die door sprinters al heel veel is gedaan”, zegt hij in een tweet. “En dat levert een correcte diskwalificatie op.” Maar de Australiër verwijst ook naar de omheining, daar in Katowice. “Dat was niet volgens de veiligheidsnormen van de UCI.” The move by Groenewegen was one that has been made by sprinters many times. A correct DQ. But the barrier set-up @Tour_de_Pologne was not up to standard, nor are safety standards @UCI_cycling. How about final km safety standards instead of measuring sock height? — Robbie McEwen AM (@mcewenrobbie) August 6, 2020 Eddy Planckaert: “Leef er maar mee, met zoiets op je geweten” Eddy Planckaert, ook al een oud-sprinter en winnaar van de groene trui vindt de term ‘moordaanslag’ bij de actie van Groenewegen ongepast. Maar ook hij vindt uiteraard dat wat hij deed, absoluut niet door de beugel kan. “Elke sprinter wijkt wel eens van zijn lijn af”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Ik heb dat bijvoorbeeld ooit ook wel eens gedaan in de Ronde van Limburg toen ik op dertig meter van de meet was en ik Sean Kelly en Mario Cipollini voelde komen. Gelukkig zonder valpartij tot gevolg. Je doet dat onbewust en door de adrenaline.” “Wat Groenewegen gisteren deed, dat is niet gewoon de deur dichtdoen, dat is de deur helemaal dichtsmijten. Een andere sprinter als Jakobsen zou zich bij de eerste actie misschien al hebben ingehouden. Groenewegen zou sowieso gediskwalificeerd zijn en Jakobsen zou tweede zijn geworden en alsnog de zege hebben gekregen. Maar Jakobsen bleef doorgaan. Groenewegen voelde dat hij geklopt ging worden en kwakt vervolgens de deur helemaal dicht. Jongens, jongens. Zo manoeuvres moeten er echt uit.” Planckaert vreest dat het peloton twee Nederlandse topsprinters armer is na de spurt van woensdag. “Ik ben er niet goed van. Ik hoop met héél mijn hart dat Jakobsen volledig kan herstellen, maar ik ben daar niet zeker van. En wat met Groenewegen? Die zal nu ook wel in zak en as zitten en dat héél lang met zich meedragen. Leef er maar mee, met zoiets op je geweten. Ik denk dat we nu twee spurters kwijt zijn.” Take Our Poll