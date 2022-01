Kasper Asgreen maakt dit jaar debuut in Amstel Gold Race

Kasper Asgreen zal dit jaar voor het eerst aan de start verschijnen van de Amstel Gold Race. Dat liet de Deense klassiekerspecialist maandag weten tijdens een persdag van zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl in het Spaanse Calpe.

Voor de 26-jarige Asgreen zal er niet veel veranderen in 2022, aangezien de focus andermaal ligt op de kasseiklassiekers in het voorjaar. De Deense hardrijder was vorig jaar uitermate succesvol in het Vlaamse voorjaar, met winst in de E3 Saxo Bank Classic en Ronde van Vlaanderen. “Vorig jaar was fantastisch. Dat is nu echter geschiedenis en mijn focus is op de toekomst gericht. Ik houd van het winnen van koersen en ik hoop dat ik dat kan blijven doen.”

Ook dit jaar richt Asgreen zich weer op koersen als de E3, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar zal hij ook zijn vuurdoop beleven in de Amstel Gold Race. “Mijn focus ligt weer op het voorjaar, waarbij de Amstel Gold Race een nieuwe koers is op mijn programma”, aldus Asgreen.

De regerende Deense kampioen in het tijdrijden heeft voor later in het seizoen ook de Tour de France en het WK wielrennen in Australië met rood omcirkeld in zijn agenda. “Na het voorjaar bereid ik de Tour en het WK voor. Het feit dat de Tour in Denemarken start, is goed voor mijn motivatie”, klinkt het.