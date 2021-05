Karl Patrick Lauk zegeviert in openingsetappe Tour of Estonia

Karl Patrick Lauk heeft de openingsetappe van de Tour of Estonia achter zijn naam gezet. In Tartu was de Estse renner de sterkste in een sprintje bergop van een kopgroep met vijf man. Lauk werd tevens de eerste leider.

De tweedaagse wedstrijd begon met een vlakke etappe van de Estse hoofdstad Tallinn naar Tartu, de een-na-grootste stad van het land. Onderweg lagen twee klimmetjes, waarvan de laatste op zeventien kilometer van de streep. Op dat moment reden nog elf vluchters vooruit, maar de grote groep had hen toen al in het vizier. Op de klim lieten Marceli Bogusławski, Oskar Nisu, Karl Patrick Lauk, Polychronis Tzortzakis en Jakub Murias hun medevluchters achter.

De vijf aanvallers draaiden nog goed rond en wisten weer uit te lopen op het peloton. Met nog tien kilometer te gaan was hun voorsprong een minuut. Hoewel het veld dichter naar de streep toe in elkaar schoof, gingen de vijf mannen vooraan sprinten om de etappezege. Op de oplopende finish in Tartu was Karl Patrick Lauk afgetekend de sterkste, vóór Bogusławski en Tzortzakis. Murias en Nisu bleven het peloton nog net voor en werden vierde en vijfde.